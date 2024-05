Cancer La prévention et le dépistage fonctionnent, dit une étude

Une nouvelle étude qui prédit une baisse des taux de cas de cancer et de décès au Canada démontre le succès des programmes de prévention et de détection précoce, mais met également en évidence les domaines dans lesquels des efforts supplémentaires sont nécessaires pour sauver et prolonger des vies, affirment les chercheurs.