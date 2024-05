Des milliers de contraventions ont été données en l’espace d’une semaine à travers le Québec, dans le cadre d’un nouveau blitz de sensibilisation tenu par la Sûreté du Québec (SQ) qui a mis l’accent sur la priorité aux piétons et aux usagers vulnérables.

Plus de 4000 constats d’infraction ont en effet été remis lors de l’opération nationale concertée « partage de la route », qui se tenait du 26 avril au 2 mai dernier dans l’ensemble des régions de la province. L’un des constats les plus donnés était d’ailleurs pour « ne pas avoir cédé la priorité aux piétons ».

Selon la SQ, qui a publié lundi un bilan sommaire de cette initiative annuelle, 1300 opérations ont été effectuées, ce qui veut dire que plus de trois amendes ont été données en moyenne par intervention ponctuelle. Il s’agit surtout d’une présence policière accrue dans des secteurs jugés accidentogènes.

Dans un communiqué, le corps policier assure que « les interventions réalisées par les patrouilleurs visaient à sensibiliser l’ensemble des usagers de la route, peu importe le mode de déplacement, et ce, afin de contribuer à sécuriser l’ensemble des utilisateurs des réseaux de transport ».

« Prendre le temps d’adopter ces comportements permet de sauver des vies », poursuit la Sûreté du Québec, qui rappelle que le principe de prudence, tel que défini par le Code de la sécurité routière, doit primer en tout temps, même lorsque vous êtes pressés.

En juin dernier, la Société de l’assurance automobile (SAAQ) avait dévoilé dans son bilan annuel que les piétons sont surreprésentés dans les victimes de collisions routières. L’an dernier, 79 d’entre eux sont morts sur le réseau routier, un bond de 44 % en une année et de 23 % par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. C’est le pire bilan en la matière depuis 2007.

« On va changer les mentalités »

Chez Vélo Québec, qui a participé à l’organisation de la campagne avec Piétons Québec, le président et directeur général Jean-François Rheault salue l’approche mise de l’avant par les autorités policières.

« La sécurité routière, c’est l’affaire de tous, certes, mais on a plus de responsabilités quand on est plus gros, en voiture. Et ces messages-là ont été portés de manière vraiment intéressante. C’est avec des campagnes comme ça qu’on va changer les mentalités, tranquillement, mais sûrement », explique M. Rheault.

Il note toutefois que le Québec « a encore beaucoup de travail à faire pour faire respecter la priorité piétonne par tout le monde ». Jeudi dernier, une fillette traversant la rue pour se rendre à son autobus scolaire avait d’ailleurs été happée par un cycliste qui a omis de s’arrêter, dans Le Plateau-Mont-Royal. Il s’agit d’une infraction claire au Code de la sécurité routière que Vélo Québec a dénoncé sur toute la ligne.

N’empêche, « le changement de mentalité envers le transport collectif et la sécurité routière au sens large s’opère vraiment partout au Québec », conclut M. Rheault, d’un ton plus optimiste. « Quand on parle de partage de la route, aujourd’hui, on sent et on voit des conversations de plus en plus profondes et complexes partout sur le territoire. On va dans la bonne direction. »