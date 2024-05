(Ottawa) Sept experts en multimédia ont été sélectionnés pour conseiller la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, dans le cadre du renouvellement du rôle de diffuseur public du Canada.

La Presse Canadienne

Patrimoine canadien affirme que le groupe fournira des conseils stratégiques principalement sur la gouvernance et le financement de CBC/Radio-Canada.

Le ministère se dit déterminé à veiller à ce que le diffuseur public continue d’offrir des services qu’il qualifie de « vitaux » aux Canadiens.

Il précise aussi que des consultations sur le mandat de CBC/Radio-Canada ont déjà été faites auprès du grand public.

Le comité consultatif nouvellement nommé aidera désormais Mme St-Onge à tracer la voie à suivre, avec des membres apportant leurs connaissances dans divers domaines.

Pascale St-Onge affirme que les membres du comité ont des perspectives et des expériences diverses qui l’aideront à moderniser le radiodiffuseur public.

« Le monde a changé depuis les débuts du diffuseur en 1936, a écrit la ministre dans un communiqué. La population a besoin d’un diffuseur public indépendant qui soit solide, novateur et prêt à relever les défis que pose cette période de transformation et de bouleversements dans les nouvelles et la création de contenus. »

Ottawa veut redéfinir le rôle de Radio-Canada avant les prochaines élections fédérales, alors que les libéraux se prémunissent contre un éventuel changement de gouvernement.