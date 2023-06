La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) élargit l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert, et par le fait même, de faire des feux d’artifice, à presque toutes les régions du Québec.

La Presse Canadienne

L’organisation en a fait l’annonce par voie de communiqué vendredi, à la veille des festivités de la fête nationale du Québec.

« Que ce soit un feu d’artifice ou un feu à ciel ouvert, c’est l’étincelle qui en ressort qui amène un danger au niveau des forêts. Les étincelles peuvent se transporter sur une grande distance, tout dépendamment des vents qu’on a à l’extérieur », explique Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU, disant que ce phénomène justifie l’interdiction.

Les régions touchées par l’interdiction sont celles du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, de la Capitale-Nationale, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de l’Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière.

« La situation des incendies de forêt est toujours critique dans l’ouest et le nord du Québec et la SOPFEU y consacre tous les efforts nécessaires. Pour éviter d’aggraver la situation, (l’interdiction) de feux à ciel ouvert en forêt est bonifiée pour les prochains jours », a pour sa part affirmé vendredi la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, dans une publication sur Twitter.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a aussi rappelé l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert sur le même réseau social.

« Avec la température chaude annoncée, les feux d’artifice et les feux extérieurs sont particulièrement dangereux en ce moment. Veuillez (s’il vous plaît) éviter d’allumer des feux en tout genre. Ils sont interdits dans plusieurs arrondissements pour des raisons de sécurité publique », a écrit Mme Plante.

Vendredi, 112 incendies de forêt étaient en activité au Québec, selon la SOPFEU, incluant ceux se trouvant en zone nordique.