Le Québec n’échappera pas aux vagues de chaleur extrême et à la sécheresse qui vont toucher le Canada pour le début de l’été, et ce, dès les prochains jours. Le pire de la saison est à venir, avertissent les météorologues d’Environnement et Changements climatiques Canada.

De la mi-juin à la mi-juillet, il y aura « des anomalies de températures excessivement fortes sur l’ensemble du territoire canadien, dont au Québec », précisent les météorologues Armel Castellan et Nathan Gillett. « Cette tendance va contribuer à l’alimentation des incendies de forêt partout au pays, à une ampleur qui surpasserait la capacité de gestion locale », ajoute Armel Castellan.

Il est cependant trop tôt pour prévoir les températures exactes des mois de juillet et août. Mais les deux experts estiment que la probabilité de voir des vagues de chaleur cette saison, c’est-à-dire plus de 30 ℃, demeure « forte ».

M. Castellan explique également qu’en plus du Québec et de l’Ontario, les conditions vont demeurer extrêmement fortes pour le Manitoba, les trois territoires et la partie nord de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta. Il prévoit un « signal fort pour les quatre prochaines semaines » dans ces régions du pays.

Feux d’artifice interdits au nord du Saint-Laurent, rappelle le gouvernement Québec

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE

Avec la chaleur et l’absence de précipitation prévues, le Québec doit se préparer à une « semaine critique » dans sa lutte contre les incendies de forêt. À quelques jours de la fête nationale, le gouvernement rappelle que les feux d’artifice sont interdits au nord du Saint-Laurent.

« Il est possible qu’avec le vent, avec la sécheresse, avec la chaleur, que ces feux qui étaient contenus ne le soient plus », a lancé la ministre des Ressources naturelles et responsable de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Maïté Blanchette Vézina, en point de presse mardi.

Elle a rappelé dans ce contexte « l’interdiction des feux à ciel ouvert » pour l’ensemble du territoire du Québec au nord du fleuve Saint-Laurent.

Avec l’arrivée de la fête nationale et de la fête du Canada dans les prochaines semaines, on va demander à la population, aux organismes de la société civile, aux municipalités d’user d’une extrême prudence dans l’organisation des festivités. La dernière chose qu’on souhaiterait, c’est que les célébrations contribuent à aggraver la situation des incendies de forêt. Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles

Consignes spécifiques

La ministre a souligné que la SOPFEU préparait en ce moment des consignes spécifiques qui seront communiquées « dans les prochains jours » pour les festivités dans les communautés touchées. Des centres urbains situés à proximité du fleuve, comme la ville de Québec, pourraient avoir des assouplissements en raison d’un risque plus faible.

Mais d’autres régions, où le risque d’incendie va passer à « extrême » en raison du temps chaud prévu, ont vu l’accès au territoire interdit. Pour le Québec, cette vague de chaleur arrive à un bien mauvais moment. Avec l’effort de 1500 pompiers qui combattent les flammes, plusieurs incendies de forêt sont maintenant maîtrisés. Mais le temps sec, les nuits chaudes et le vent pourraient raviver les braises de ces incendies, notamment dans les secteurs de Chibougamau et du Lac-Saint-Jean.

Elle lance d’ailleurs un appel aux Québécois qui se trouvent présentement dans les zones interdites. « C’est très important de respecter l’interdiction d’accès au territoire. Je m’adresse à tous les Québécois qui y sont, la situation peut changer très rapidement », a-t-elle dit.