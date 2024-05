Astrologie, tarot, numérologie, voyance... Suivez-nous dans cet univers plus populaire que jamais, où les risques de dérives sont désormais gonflés par la force des réseaux sociaux.

Sur la vidéo diffusée sur TikTok, une jolie rousse à lulus brandit une feuille de laurier séchée. « C’est le temps d’aller chercher la feuille de laurier qui traîne dans ton garde-manger. On va écrire une intention. » Stylo en main, elle s’exécute. Et puis, tout sourire, elle enflamme la feuille. « La fumée dégagée va servir de messager à ton intention. »

Propulser sa carrière grâce aux astres

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Caroline Malo a travaillé pendant des années en agence de pub. Elle s’est recyclée en astrologie et conseille désormais les chefs d’entreprise à l’aide de cet outil.

Enfant, Arsène Talbot s’intéressait déjà à l’astrologie et aux « arts ésotériques ». « Comme une grande majorité de femmes, jeune adulte, j’ai mis de côté tout ce qui était intuition et j’ai vraiment misé sur mon cartésien », raconte celle qui a d’abord travaillé en marketing, en communications et en ventes. Puis, la pandémie a frappé. « Ç’a recroisé mon chemin. C’était tellement fort et je voyais tellement plein de liens que je me suis lancée en affaires en astrologie. »

