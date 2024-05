La police de Montréal vient de mettre le grappin sur quatre individus qui auraient enlevé et séquestré un couple âgé dans la vingtaine, en mars, afin de voler de la cryptomonnaie. L’un des suspects a été arrêté à l’aéroport international de Calgary, alors qu’il était en cavale.

C’était le 10 mars dernier, vers 23 h, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Plusieurs suspects cagoulés surgissent alors de nulle part et ordonnent à un homme et une femme, tous deux dans la vingtaine, de monter à bord de deux véhicules.

Ils s’y font voler près de 25 000 $ en cryptomonnaie, ainsi que des cartes de crédit et d’autres biens en leur possession. Les deux victimes sont finalement retrouvées à Dorval quelques heures plus tard ; l’une d’elles est alors grièvement blessée au visage, mais se porte bien malgré tout.

Une vaste enquête était en cours depuis cette date pour retrouver les assaillants. Et des arrestations ont finalement eu lieu en deux temps dans cette affaire, révèle un bilan du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) diffusé ce lundi.

Premièrement, le 8 mai dernier, trois premiers suspects âgés de 18 et de 19 ans ont été interpellés par la Division des enquêtes criminelles et d’autres unités spécialisées. Leur arrestation a été suivie de plusieurs perquisitions dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, notamment.

Ces fouilles « ont permis de saisir une arme à feu chargée, des munitions et un dispositif permettant de transformer un pistolet en arme automatique [en anglais, un glock switch] », affirme le corps policier montréalais.

Les trois suspects ont comparu devant un juge et font maintenant face à des accusations d’enlèvement, de séquestration, de vol qualifié et de possession non autorisée d’une arme à feu. La suite de leurs procédures judiciaires doit avoir lieu d’ici cet été.

Quant au quatrième suspect, âgé de 21 ans, il a été arrêté à l’aéroport international de Calgary, vendredi dernier, après avoir fui le Québec. Le jeune homme est actuellement détenu dans la province albertaine, mais devrait être « rapatrié à Montréal cette semaine afin de comparaître au palais de justice », précise le SPVM.

Malgré ces dénouements, l’enquête se poursuit toujours, la police ayant des raisons de croire que d’autres personnes auraient pu participer de près ou de loin à cette opération criminelle.

Ainsi, toute personne détenant une information pertinente en lien avec ce dossier est invitée à communiquer avec le 911 ou son poste de quartier. Pour transmettre un renseignement de façon confidentielle, il est également possible de joindre Info-Crime Montréal en composant le 514-393-1133, ou encore en remplissant un formulaire de signalement sur le site web de l’organisme.

Des récompenses pouvant aller jusqu’à 3000 $ peuvent être remises pour toute information « menant à l’arrestation de suspects », sous certaines conditions.