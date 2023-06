(Montréal) Certains résidants de Lac-Mégantic seront expropriés pour permettre la construction d’une voie de contournement ferroviaire, a confirmé le gouvernement du Canada, mercredi.

Coralie Laplante La Presse Canadienne

L’annonce du ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, et de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Helena Jaczek, a été diffusée par voie de communiqué en début de soirée.

« L’expropriation, qui a été demandée par le ministre Alghabra afin de procéder à l’acquisition des parcelles de terrain nécessaires au projet, a été confirmée par la ministre Jaczek », peut-on lire dans le document.

Le gouvernement du Canada prendra possession des parcelles de terrain nécessaire à la réalisation de la voie de contournement le 1er août. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) ont informé les propriétaires touchés par cette mesure.

PHOTO SPENCER COLBY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra

« Les propriétaires recevront des offres d’indemnité pour leurs biens expropriés d’ici le 1er août 2023 », évoque le communiqué diffusé par Transports Canada.

Le ministère y indique également que le gouvernement du Canada a « tenté de s’entendre avec l’entièreté des propriétaires touchés » avant d’entamer le processus d’expropriation.

« Toutefois, pour diverses raisons, le gouvernement du Canada n’a pas été en mesure de signer des actes de vente avec tous les propriétaires », indique Transports Canada, en précisant que la période de négociation avec les propriétaires a été prolongée trois fois, d’octobre 2021 à janvier 2023.

L’annonce d’aujourd’hui a été mûrement réfléchie. Nous comprenons que celle-ci puisse être difficile pour certains, mais elle est essentielle à la réalisation de ce projet qui permettra de sortir les trains du centre-ville de Lac-Mégantic. Nous accompagnerons les propriétaires touchés par l’annonce d’expropriation tout au long du processus. Extrait du communiqué d’Omar Alghabra

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, un train transportant du pétrole brut a déraillé, puis explosé au centre-ville de Lac-Mégantic, causant la mort de 47 personnes.

Le 15 avril dernier, un train du Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) a d’ailleurs déraillé sur la même ligne de chemin de fer que celle qui traverse Lac-Mégantic de l’autre côté de la frontière, au Maine, blessant trois employés.

Des citoyens « outrés »

La Coalition des victimes collatérales (CVC) de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic s’est dite « outrée », mais « pas surprise » par l’annonce du gouvernement fédéral.

Plusieurs citoyens s’opposent au projet de voie de contournement ferroviaire, pour lequel le processus d’expropriation a été déclenché en février. Certains craignent des impacts environnementaux ou pour la sécurité ferroviaire, alors que des trains de marchandises toujours « plus longs et plus rapides », selon leurs dires, traversent la municipalité.

« Qu’on exproprie des gens et qu’on affecte négativement des familles qui ont perdu des proches en 2013 est une grave tragédie humaine créée volontairement et consciemment par les élus », affirme la CVC, dans un communiqué diffusé mercredi soir.

L’organisation déplore le manque d’acceptabilité sociale du projet, en soutenant qu’il s’agit d’une initiative « purement politique », qui est faite « pour servir les intérêts commerciaux du Canadien Pacifique et pour redorer l’image de Transports Canada ».

La Coalition demande que des études supplémentaires soient menées pour évaluer les impacts du projet sur l’accès à l’eau potable, ainsi que pour « évaluer des alternatives plus sécuritaires et qui auraient beaucoup moins d’impacts environnementaux et humains ».

« La CVC utilisera les avenues juridiques disponibles pour mettre fin au projet et éviter une autre tragédie. Transports Canada devra alors fournir les documents, qu’il a toujours refusé de partager, malgré les demandes répétées des propriétaires et citoyens inquiets », évoque l’organisation dans le même communiqué.

Le Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec (SPFSQ) et la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) Estrie ont aussi réagi négativement à l’annonce du gouvernement.

Les deux organisations disent recevoir « avec stupéfaction la décision du gouvernement du Canada de confirmer l’expropriation pour la construction d’une voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, et ce, sans tenir compte des nombreux arguments exposés lors des audiences publiques », peut-on lire dans un communiqué.

Le SPFSQ et l’UPA-Estrie affirment aussi « étudier leurs options » en collaboration avec la CVC, ainsi que les municipalités de Frontenac et de Nantes pour s’opposer à cette mesure.