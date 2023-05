PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

De nombreux politiciens étaient présents à l’évènement. « Tout mouvement souverainiste aujourd’hui, et Québec solidaire en fait partie, peut se dire héritier des patriotes », a déclaré la députée solidaire Ruba Ghazal. « C’est une journée pour se rappeler les luttes du passé, les luttes pour un Québec plus juste et démocratique, plus égalitaire. Et c’est un rappel qu’il y a des luttes qu’il faut continuer de mener aussi », a ajouté le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Le député Alexandre Leduc était aussi présent.