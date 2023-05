Les simples députés « écrasés » par la ligne de parti, selon une ex-élue caquiste

(Québec) La politologue et ex-député caquiste Émilie Foster s’inquiète de l’avenir du simple député, qui perd « de plus en plus de pouvoirs » dans notre démocratie, car il est « écrasé par le contrôle des communications » de partis politiques toujours plus centralisateurs.