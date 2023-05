Électrification des transports, claims miniers, 90e Congrès de l’ACFAS… Voici ce qu’il ne faut pas manquer cette semaine.

Annonce concernant l’électrification des transports

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Autobus Nova Bus pour la STM.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, ainsi que la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides et député de Deux-Montagnes, Benoit Charette, participeront à une annonce concernant l’électrification des transports. L’annonce aura lieu à Saint-Eustache, le lundi 8 mai, à 10 h 30.

Le chef des affaires juridiques, publiques et communications externes de Nova Bus, Christos Kritsidimas, le président du CA, Association du transport urbain du Québec et président de la Société de transport de Sherbrooke, Marc Denault, et le président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, Éric Alan Caldwell, seront également de la partie.