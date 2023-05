(Québec) Aux municipalités qui réclament la création d’un « pacte vert » de 2 milliards par année sur cinq ans pour se doter d’infrastructures adaptées aux changements climatiques, François Legault ferme à nouveau la porte, mais il promet du même souffle de nouveaux investissements pour les aider face aux évènements météo extrêmes.

Avant la période de questions, mardi, le premier ministre a réagi aux fortes pluies qui ont engendré des inondations dans certaines régions du Québec, lundi, notamment à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, où il se rendra mercredi.

« Le mot d’ordre, c’est sécurité. Ça peut être puissant l’eau et le courant quand ça se déchaîne. Il ne faut donc pas prendre de risques inutiles. Il faut s’assurer que tout le monde soit en sécurité et qu’on se tienne loin de ces endroits-là », a-t-il dit.

L’automne dernier, en pleine campagne électorale, les mairesses et les maires des 10 plus grandes villes du Québec avaient formé un front commun pour réclamer du gouvernement la création d’un pacte vert de 2 milliards par année sur cinq ans pour les aider à adapter les infrastructures aux changements climatiques.

Face aux inondations qui ont coupé la ville de Baie-Saint-Paul en deux, lundi, mais aussi face à d’autres évènements météo, comme le récent épisode de verglas qui a profondément marqué la région de Montréal, plus tôt ce printemps, le premier ministre Legault a annoncé que son ministre de l’Environnement annoncera dans les prochains jours des « montants additionnels » pour aider les villes.

Or, Québec n’entend pas mettre en place le « pacte vert » qui lui est réclamé. François Legault a expliqué son refus en raison des sommes déjà allouées à l’adaptation aux changements climatiques (1,2 milliard, financé par différents ministères), précisant que la bonification du plan pour une économie verte de 1,4 milliard consenti au dernier budget servira en partie à cette fin.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Et s’il fallait investir davantage dès maintenant, qui paierait ? François Legault affirme que les contribuables ont déjà un fardeau fiscal élevé, ce qui explique pourquoi il n’est pas en mesure d’accéder à la demande des villes.

« Ce n’est pas illimité ce qu’on peut ajouter, autant sur la taxe foncière des municipalités que sur les impôts sur le revenu du gouvernement du Québec. […] On va continuer de faire notre part. Les municipalités aussi doivent faire leur part. C’est beau de parler de diversifier les revenus, il reste que c’est toujours le même contribuable qui paie et que les impôts sur le revenu par le gouvernement du Québec sont très élevés », a-t-il dit.

Une réponse jugée insuffisante

Pour le chef de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, des investissements additionnels dès maintenant pour s’adapter aux changements climatiques permettraient aux villes et à la province d’économiser plus tard, en ayant moins de réparations à faire sur des infrastructures endommagées.

En point de presse, mardi, M. Nadeau-Dubois a demandé à Québec de créer un fond d’urgence climatique « pour mettre de l’argent à disposition des gens qui sont sur le terrain et qui font face déjà aux changements climatiques ».

« Je tends la main au premier ministre François Legault. Je lui demande d’être à l’écoute des demandes, des appels à l’aide des municipalités du Québec qui le disent : les changements climatiques sont commencés. Il faut s’adapter, il faut se préparer. Ça va coûter cher. Aidez-nous. Moi, je pense qu’il faut les aider », a-t-il dit.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a lui aussi appuyé la demande des maires des grandes villes du Québec.

« La dernière campagne a été un moment important parce qu’elle a permis de réaliser que certains partis prenaient la question des changements climatiques au sérieux et d’autres faisaient ce que la CAQ fait souvent, c’est-à-dire des demi-mesures. […] Malheureusement, non, on ne voit pas aucun signe d’un gouvernement qui prend ça réellement au sérieux », a-t-il dit.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, n’est pas allé aussi loin que les autres partis d’opposition. Selon lui, la redéfinition du pacte fiscal entre le gouvernement et les municipalités est « une belle occasion » de positionner l’adaptation aux changements climatiques comme étant un facteur de dépenses.

« Lorsque la tragédie arrive, [c’est correct] d’investir les fonds pour réparer et pour endiguer, mais qu’est-ce qu’on peut faire en amont ? Ça va prendre de l’argent », a-t-il dit.