Des dizaines de citoyens évacués et isolés, plusieurs routes bloquées, des barrages détruits : Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, de même que Saint-Côme et Sainte-Émélie-de-l’Énergie, dans Lanaudière, sont toujours aux prises avec des inondations, forçant le recours à l’état d’urgence. Deux pompiers manquent toujours à l’appel à Saint-Urbain, à environ 30 minutes au nord de Baie-Saint-Paul.

Le maire de Saint-Côme, Martin Bordeleau, a déclaré l’état d’urgence lundi soir en raison des inondations. Même son de cloche à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, où l’état d’urgence a également été déclaré en raison de la montée des eaux. Une partie de la route 131 est fermée. Un barrage a cédé, isolant environ 300 maisons du secteur. On signale jusqu’à présent un glissement de terrain et une vingtaine de routes bloquées.

« En raison des fortes pluies des derniers jours, plusieurs routes sont endommagées et menacent de céder. Nous sollicitions votre plus grande prudence lors de vos déplacements obligatoires », souligne la municipalité de Saint-Côme.

On suggère d’éviter la route 347 à la hauteur de la rue de l’Auberge et de la côte jaune, du Rang 9, de la Terrasse Bellevue, du chemin Laporte, de la rue du Lac-Émile et du Lac-Guénard. « Plusieurs de ces routes sont déjà isolées. » Les sinistrés peuvent se réfugier au Centre de Loisirs Marcel Thériault, a indiqué la municipalité par communiqué.

Selon Environnement Canada, de 15 à 30 millimètres de pluie sont attendus mardi après-midi, jusqu’à mercredi soir. « Les averses seront modérées à fortes avec un risque d’orage cet après-midi. Les quantités sont moins élevées que celles de l’évènement de pluie des deux derniers jours. Cependant, ces précipitations créeront un stress supplémentaire sur les cours d’eau déjà vulnérables. »

Une crue historique a scindé Baie-Saint-Paul en deux, isolant 1000 personnes lundi en soirée. Les recherches se poursuivent par ailleurs à Saint-Urbain, dans la région de Charlevoix, pour localiser les deux pompiers volontaires emportés par le torrent lundi. Un poste de commandement a été érigé et un avion des Forces armées canadiennes survole le secteur à la recherche des deux disparus.

Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel doit s’adresser aux médias en avant-midi. On rapporte 350 personnes évacuées en raison des crues et environ 1500 résidences isolées à travers le Québec.

Plusieurs ponts sous surveillance

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a rappelé mardi que la route 138 demeurera fermée dans les deux directions à Baie-Saint-Paul, dans les secteurs des rivières de la Mare et du Gouffre, et ce, pour une durée encore indéterminée. La route 362 y est aussi interrompue dans les deux sens, au niveau du pont Leclerc. Un centre de coordination local a été mis sur pied dans la foulée.

Au total, « au moins six ponts » font présentement l’objet d’une surveillance en continu dans le secteur, affirme le ministère.

Deux inspections ont d’ailleurs eu lieu en matinée mardi : d’abord sur le pont Leclerc à Baie-Saint-Paul, sur la route 362, puis sur le pont Saint-Urbain, sur la route 138, plus à l’est. Si les deux inspections se révèlent « positives », Québec pourrait alors autoriser la reprise de la circulation vers La Malbaie par la route 362.

« La priorité du ministère est d’évaluer, dès que possible, les dommages subis aux infrastructures et de réaliser les travaux requis afin de procéder à la réouverture des routes », indique le MTMD, en se disant conscient « que ces fermetures entraîneront des répercussions importantes sur la circulation »

La ministre des Transports Geneviève Guilbault affirme avoir demandé que « des équipes techniques, d’hydrauliciens et de spécialistes en structures » soient dépêchées sur place mardi matin. Une demande a aussi été transmise à Hydro-Québec « afin d’obtenir une vérification des fils qui menacent de tomber au sol », a dit mardi son cabinet.

Plusieurs chemins de détours, affichés sur des panneaux à messages variables, ont par ailleurs été organisés. En direction est, on invite les usagers à utiliser la route 175 par la réserve faunique des Laurentides, la route 170 ou encore la route 172 vers Charlevoix. En direction ouest, il faudra plutôt utiliser la route 172 ou la route 170 en provenance de la Côte-Nord, voire la route 175 vers Québec.

Le rang Saint-Placide demeure aussi fermé à la circulation jusqu’à nouvel ordre, l’inspection générale d’une structure devant être réalisée avant de procéder à une réouverture. Sur l’eau, les activités du traversier Saint-Joseph-de-la-Rive/Île-aux-Coudres ont toutefois repris lundi en fin de soirée, plus tôt que prévu.