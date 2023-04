Une perte de production survenue durant une opération de maintenance à la centrale de Churchill Falls, au Labrador, a privé d’électricité près d’un demi-million de foyers mardi midi. Presque toutes les pannes étaient réglées en fin d’après-midi.

Les pannes ne sont pas concentrées à un endroit, touchant de nombreux quartiers. À Montréal, 140 000 foyers ont été privés de courant sur le coup de midi. Une importante partie de Rosemont, Outremont, Griffintown et Côte-Saint-Luc, notamment, ont ainsi été plongés dans le noir. Sur la Rive-Sud, Longueuil, Brossard et Saint-Jean-sur-Richelieu ont durement été touchés. Au nord de l’île, plusieurs quartiers de Laval ont aussi affiché des pannes, ainsi que Terrebonne.

CAPTURE D’ÉCRAN Une partie des pannes à Montréal, tel qu’affiché sur le site d’Hydro-Québec

À Québec aussi, les pannes ont été nombreuses. En fait, un foyer sur cinq de la capitale a été touché par une panne, soit près de 88 000. La situation y avait toutefois été rétablie un peu avant 13 h.

À Québec, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a signalé à La Presse que six groupes turbines ont arrêté à Churchill Falls, causant des pannes. « Ça n’a pas rapport avec l’informatique, ou avec un pirate informatique. Hydro n’a pas encore la raison pourquoi les groupes turbines ont arrêté. Le courant est en train d’être rétabli », a-t-il dit.

Jill Pitcher, porte-parole de Newfoundland & Labrador Hydro, note que la panne est survenue durant l’entretien des turbines.

« Au cours d’une opération de maintenance cet après-midi, un problème survenu à Churchill Falls a entraîné une perte d’approvisionnement affectant les clients du Québec. Toutes les unités sont de nouveau en service. L’incident fait l’objet d’une enquête », a-t-elle dit dans un courriel envoyé à La Presse.

Caroline Des Rosiers, porte-parole d’Hydro-Québec, explique que c’est une « baisse de production » qui a touché le réseau vers midi.

« Il y a une investigation qui est en cours. Les mécanismes de protection du réseau de transport d’électricité ont réagi correctement, ce qui fait en sorte que ça a entraîné des pannes. Actuellement, on est en reprise graduelle sur le réseau. »

Dans un communiqué diffusé sur Twitter, Hydro-Québec explique :

« La perte de la production de certains groupes turbine-alternateur à la centrale de Churchill Falls a déclenché des mécanismes de protection sur notre réseau de transport à haute tension, engendrant une panne d’électricité affectant environ 490 000 clients un peu partout au Québec. Nos équipes investiguent la cause de cette perte de production. Nous tentons déjà de rétablir le service aux clients touchés en les alimentant par d’autres lignes de transport. Prendre note que vous n’avez pas à signaler la panne via le service Info-pannes et que les délais estimés par Info-pannes ne sont pas applicables dans une panne de ce genre puisqu’il n’est pas ici question de travaux à réaliser sur le réseau de distribution. »

Mme Des Rosiers note que l’évènement ne semble pas avoir été causé par une ou des personnes malveillantes.

« Pour le moment, il n’y a rien qui pointe dans cette direction-là », dit-elle.

Aucune heure n’est donnée pour le rétablissement du service d’électricité. Les pannes ont commencé vers midi.

La panne survient moins d’un mois après les pannes majeures qui ont affecté le sud du Québec au début du mois d’avril après un épisode de verglas qui, dans plusieurs cas, ont duré des jours.