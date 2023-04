Plus de pannes et plus de plaintes

Le nombre de pannes d’électricité est à la hausse et le nombre de plaintes reçues par Hydro-Québec augmente aussi, selon le bilan de 2022 déposé lundi par la société d’État à la Régie de l’énergie.

Le nombre de plaintes reçues par Hydro-Québec et par la Régie de l’énergie au sujet du distributeur d’électricité a augmenté de 27 % entre 2021 et 2022, ce que la société d’État attribue à la reprise normale de ses activités après la situation exceptionnelle causée par la pandémie. Hydro-Québec a notamment repris le recouvrement des comptes impayés qui avait été suspendu pendant la pandémie.

La plus grande part des 1979 plaintes adressées à Hydro-Québec l’an dernier a trait au réseau d’électricité et à son entretien et a un lien avec l’augmentation du nombre et de la gravité des pannes survenues dans l’année.

La fiabilité du réseau d’électricité s’est aussi détériorée l’an dernier et la durée des pannes par client a augmenté de 82 %, pour atteindre 230 minutes d’interruption. Hydro-Québec attribue cette contre-performance à deux évènements météorologiques majeurs : le derecho, un épisode d’orages et de vents forts survenu en mai, et une tempête de neige hâtive en décembre 2022. Lors de chacun de ces deux évènements, un demi-million de clients ont été privés d’électricité.

En faisant abstraction de ces évènements météo importants, la durée moyenne des pannes est tout de même en hausse de 17 % par rapport à 2021.

Les médias ont rapporté plusieurs cas de nouveaux clients qui attendent longtemps avant d’être branchés sur le réseau électrique, ce que confirme l’augmentation du délai de raccordement rapporté par Hydro-Québec. Le délai de raccordement moyen est passé de 7,9 jours à 11 jours entre 2021 et 2022. L’augmentation des demandes de raccordement de même que le rattrapage dans les raccordements qui avaient dû être reportés pendant la pandémie expliquent ces délais plus longs, selon Hydro-Québec.

À cause du manque de main-d’œuvre qualifiée, la société d’État rapporte aussi être moins en mesure de respecter ses engagements de raccordement des nouveaux clients.

Un bilan incomplet

En matière d’efficacité énergétique, Hydro-Québec rapporte une performance meilleure que prévu dans ses prévisions pour la période de 2018 à 2022. Les économies d’énergie (qui approchent les 3000 gigawattheures) représentent 130 % de l’objectif fixé pour la période.

Certaines des informations qui doivent normalement être incluses dans le bilan n’y sont pas, en raison du changement dans la structure de l’organisation. À son arrivée à la tête d’Hydro-Québec, l’ex-PDG Sophie Brochu avait aboli les divisions Production, Distribution et Transport avec lesquelles l’entreprise fonctionnait depuis des décennies.

Ainsi, Hydro-Québec se dit dans l’impossibilité de fournir l’évolution de son effectif « en raison de l’évolution de l’entreprise vers “Une Hydro”. »

Le bilan annuel des activités d’Hydro-Québec est ce qui remplace l’examen des coûts et la justification des hausses de tarifs qui étaient auparavant un exercice annuel réalisé par la Régie de l’énergie et les parties prenantes. Cet exercice se fait désormais tous les cinq ans et il faudra attendre 2025 pour avoir une reddition de comptes complète de la part d’Hydro-Québec.