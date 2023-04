(Montréal) Les aéroports et les lignes aériennes canadiennes ont enregistré un grand nombre de retards le mois dernier, ce qui soulève des questions quant à leur état de préparation à l’approche de la saison des voyages estivaux.

La Presse Canadienne

Selon les données de la société de données aéronautiques OAG, les grands aéroports et les transporteurs aériens avaient un bilan de ponctualité beaucoup plus faible en mars que leurs pairs américains – et que leurs propres performances en 2019.

À l’aéroport Pearson de Toronto, 61,2 % des vols ont décollé à l’heure, c’est-à-dire moins de 15 minutes avant leur départ prévu, contre 73 % quatre ans plus tôt.

À titre de comparaison, l’aéroport JFK de New York et l’aéroport O’Hare de Chicago ont affiché des performances de ponctualité d’environ 73 % et 79 %, respectivement.

Le taux d’arrivées ponctuelles d’Air Canada était de 57,3 % en mars, contre 69,6 % en mars 2019.

L’ancien chef de l’exploitation d’Air Canada, Duncan Dee, a souligné que le volume plus élevé de retards de vol pourrait être de mauvais augure pour les voyageurs dans les mois à venir, après des saisons de voyage chaotiques des récentes vacances d’été et d’hiver, reflétant des problèmes systémiques dans le secteur canadien de l’aviation.