Conflit au Soudan

Le Canada suspend temporairement ses activités

Le gouvernement Trudeau emboîte le pas à plusieurs pays et annonce qu’il suspend « temporairement » ses opérations au Soudan, jugeant que la situation s’y est « rapidement détériorée », alors que les combats meurtriers entre armée et paramilitaires font rage depuis plus d’une semaine dans ce pays d’Afrique du Nord-Est.