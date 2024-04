(Ottawa) « Sarah Jama, vous devez quitter la Chambre ». Pour cause de port de keffieh, le président de l’Assemblée législative ontarienne Ted Arnott a demandé l’expulsion de la députée.

L’arbitre des travaux parlementaires à Toronto a tranché il y a quelques jours : interdiction de porter le foulard à carreaux traditionnel du Moyen-Orient.

La députée visée, Sarah Jama, avait déjà été éjectée des rangs des néo-démocrates de l’Ontario.

« Il faut continuer de se battre contre la répression à l’endroit des Palestiniens, et le racisme anti-palestinien dans cette enceinte », a-t-elle déclaré en mêlée de presse.

Sans se porter à sa défense, son ancienne formation plaide que l’Ontario « ne devrait pas être un endroit où les tenues culturelles ne sont pas autorisées ».

Le premier ministre ontarien Doug Ford, qui avait exprimé son désaccord face à cette décision, n’a pas voulu en rajouter, jeudi.

« C’est le président [de l’Assemblée législative] qui gère l’Assemblée. C’était son choix », a-t-il dit, jeudi.

À Ottawa, qui veut porter keffieh peut porter keffieh.

Des députés néo-démocrates l’arboraient d’ailleurs le 18 mars dernier lors du vote sur une motion concernant la guerre entre Israël et le Hamas.

« Moi, quand je le porte au parlement, c’est un message de solidarité envers les droits du peuple palestinien qui subit des bombardements », affirme Alexandre Boulerice, chef adjoint de la formation.

Et si le président de la Chambre des communes décidait de déclarer le keffieh non grata, « on protesterait », signale le député de Rosemont–La Petite-Patrie.

« Vigoureusement », insiste-t-il.

Pour l’heure, rien de tel n’a été porté à l’attention de la présidence de la Chambre.

« Aucun article du règlement n’établit de norme vestimentaire à l’intention des députés qui participent à un débat », souligne Mathieu Gravel,

« Jusqu’à maintenant, la question du port du keffieh n’a pas été soulevée à la Chambre et donc la présidence n’a pas eu à se prononcer sur celle-ci », ajoute-t-il.

Même son de cloche du côté de l’Assemblée nationale.

Le règlement « ne précise pas quelle pièce de vêtement est permise ou non », indique la porte-parole Béatrice Zacharie.

« La question du port du keffieh par des élus dans le cadre des travaux parlementaires à l’Assemblée nationale du Québec étant de nature hypothétique, nous ne développerons pas davantage à ce sujet »,