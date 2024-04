Des députés libéraux et néo-démocrates déplorent le changement de présidence

(Ottawa) Les députés libéraux et néo-démocrates déplorent le départ de la présidente conservatrice du Comité permanent de la condition féminine.

La Presse Canadienne

Les membres du gouvernement se disent déçus d’apprendre cette semaine que Karen Vecchio, députée conservatrice, ne serait plus à la tête du comité, après en avoir assuré la présidence pendant plusieurs années.

Le site web de la Chambre des communes montre que le rôle de Mme Vecchio en tant que président du comité a pris fin mercredi et que les conservateurs du comité ont voté jeudi pour la remplacer par une autre députée conservatrice, Shelby Kramp-Neuman.

Les députés libéraux se sont abstenus lors du vote, mais la représentante libérale Pam Damoff s’est dite surprise par le départ de Mme Vecchio, la qualifiant de « femme conservatrice progressiste forte, compétente et intelligente » qui a consacré tout son cœur à établir des relations avec des groupes de femmes.

Mme Vecchio n’a pas abordé publiquement la fin de sa présidence. Mme Damoff et d’autres libéraux demandent des explications au chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre.

Le porte-parole conservateur Sebastian Skamski a déclaré que les changements apportés aux attributions des comités ne sont pas irréguliers et que Mme Kramp-Neuman est une « femme conservatrice fière et de bon sens » qui défendra les problèmes auxquels les Canadiennes sont confrontées.

Leah Gazan, députée néo-démocrate siégeant au comité, a applaudi le travail de Mme Vecchio en tant que présidente. Elle se dit « profondément préoccupée » par ce que pourrait signifier le changement.

Karen Vecchio a été élue présidente pour la première fois en 2017 contre son gré, après que les députés libéraux du comité ont rejeté la députée albertaine Rachael Thomas en raison de ses opinions contre l’avortement. Elle avait été choisie par Andrew Scheer, qui était chef du Parti conservateur à ce moment.