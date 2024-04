(Ottawa) Les groupes d’aide étrangère saluent l’augmentation des dépenses humanitaires et de développement du gouvernement libéral fédéral, mais veulent un plan pour pousser les pays alliés à renverser le déclin mondial de l’assistance humanitaire.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

Les libéraux se sont engagés, dans leur budget déposé mardi, à augmenter l’aide humanitaire de 150 millions au cours de l’exercice 2024-2025 et de 200 millions l’année suivante.

« C’était le bon moment pour le Canada d’intensifier ses efforts et de faire preuve d’un leadership mondial en s’engageant à fournir de nouveaux fonds humanitaires supplémentaires », a dit Kate Higgins, directrice de Coopération Canada, qui représente plus de 100 organismes à but non lucratif.

Le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, n’a pas confirmé le montant total de l’aide étrangère du Canada. Mme Higgins estime ce total à un peu plus de 7 milliards cette année et à 7,2 milliards l’année prochaine. Selon elle, le gouvernement doit être plus transparent dans la manière dont il communique les données.

« Nous pourrons parler des détails à un autre moment. Ce que je peux vous dire, parce que le budget vient d’être présenté, c’est que nous sommes très heureux du fait que notre gouvernement augmente l’aide internationale », a déclaré M. Hussen en entrevue mercredi.

Les libéraux ont fait face à des critiques persistantes de la part du secteur de l’aide humanitaire l’année passée lorsqu’ils y ont investi 6,9 milliards, soit une baisse de 15 % par rapport à l’exercice précédent.

Le gouvernement Trudeau s’était engagé à augmenter l’aide étrangère chaque année de son mandat, mais elle avait atteint des sommets inattendus en raison de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine, dépassant les 8 milliards en 2022-2023.

Augmentation nécessaire

Cette nouvelle augmentation de financement humanitaire intervient, d’après Mme Higgins, en une période de besoin et de complexité sans précédent, teintée par des guerres majeures dans la bande de Gaza, en Ukraine et au Soudan, ainsi que des conflits et des crises migratoires massives en Birmanie, au Nigeria et au Venezuela.

Les pays connus pour leurs dépenses en aide humanitaire, comme le Royaume-Uni et la France, ont réduit leur budget alloué à ce domaine, invoquant les pressions exercées sur leurs économies nationales.

D’après la porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson, l’augmentation de l’aide humanitaire ne compense pas les coupes des gouvernements Harper et Trudeau au cours des dernières années.

« Nous ne sommes pas au rendez-vous », a soutenu Mme McPherson, en considérant que les situations en Haïti, au Soudan et à Gaza, ressemblent à des famines.

Elle a souligné que le Canada n’atteint toujours pas l’objectif mondial en aide humanitaire pour les pays riches, fixé à 0,7 % du produit national brut par l’ancien premier ministre Lester B. Pearson. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime que les dépenses du Canada l’an dernier correspondaient à la moitié de cet objectif, soit 0,38 %.

« Le monde a besoin que le Canada paie sa juste part et qu’il joue un rôle important », a clamé Mme McPherson. Elle a également soutenu que les libéraux avaient une « vue étroite » en augmentant les dépenses militaires à un rythme beaucoup plus élevé que pour l’aide humanitaire ou la diplomatie.

Le NPD est favorable à une augmentation de l’aide envoyée à l’Ukraine, mais les diplomates et les travailleurs humanitaires canadiens pourraient davantage contribuer à prévenir les facteurs à l’origine des crises mondiales, a déclaré Heather McPherson. « Nous avons des diplomates tellement forts qui pourraient accomplir tant de choses, si seulement on leur donnait les outils. »

Mardi, Coopération Canada et d’autres coalitions d’aide ont appelé Ottawa à profiter de sa présidence du G7 l’année prochaine pour pousser certains des pays les plus puissants de la planète à investir plus en aide étrangère.

Ottawa peut utiliser son influence dès maintenant pour pousser les pays à augmenter leur financement en 2025 et pour que le G7 accorde plus d’attention aux crises autres que l’invasion russe de l’Ukraine, a expliqué Mme Higgins. « Nous pousserons le gouvernement à réellement examiner l’ampleur et la portée de la crise humanitaire dans le monde. »

Le ministre Ahmed Hussen n’a pas dévoilé les intentions du Canada par rapport à cet enjeu, fustigeant plutôt les conservateurs pour leur engagement « imprudent » en février de détourner une quantité non précisée d’aide étrangère « inutile » vers des dépenses militaires. Le Parti conservateur du Canada n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.