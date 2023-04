(Montréal) Les cours d’eau affluant dans la vallée du Saint-Laurent demeurent sous surveillance lundi alors qu’Environnement Canada prévoit de fortes précipitations au courant de la journée.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

Les régions de Charlevoix, la Mauricie et Lanaudière sont visées par un avertissement de pluie abondante, émis tôt lundi matin par Environnement Canada.

On prévoit que de 10 à 15 millimètres de pluie additionnels pourraient s’abattre d’ici les 24 prochaines heures.

« Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres », prévient-on.

Plus tôt lundi matin, les régions de la Montérégie, de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la Capitale Nationale étaient aussi visées par l’avertissement de pluie abondante. En milieu d’avant-midi, cette alerte avait été révoquée.

Sur le site de surveillance de la crue des eaux du ministère de la Sécurité publique, on recense des inondations moyennes dans certains cours et plans d’eau, dont la rivière Ouareau, la rivière du Nord, la rivière des Outaouais et le lac Maskinongé.

Plus d’une quinzaine d’autres cours d’eau sont considérés comme en inondation mineure et une douzaine d’autres sont sous étroite surveillance.

Environnement Canada prévoit le retour du soleil en milieu de semaine.