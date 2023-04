Un prix de journalisme pour Vincent Larouche et La Presse

La Presse a été honorée samedi lors du gala annuel de l’Association canadienne des journalistes (CAJ) à Vancouver. Le chef de l’équipe d’enquête de La Presse, Vincent Larouche, a remporté un prix dans la catégorie Scoop pour son article sur un procès criminel tenu dans le secret total⁠.

La Presse

Le journaliste a révélé la tenue d’un mystérieux procès criminel dont les traces avaient été effacées. L’accusé dans cette affaire était un informateur de police accusé d’un crime dont la nature demeure confidentielle et qui a été condamné à une peine gardée secrète.

Vincent Larouche a remporté son prix ex æquo avec une équipe de l'émission The National de la CBC (Paul Hunter, Dave Rae, Sheldon Beldick et Michael Drapack) pour leur reportage sur des allégations de nature sexuelle concernant un policier de la GRC.

De leur côté, l’éditorialiste Philippe Mercure et le graphiste Maxime Jean figuraient parmi les finalistes dans la catégorie Médias en ligne pour leur récit numérique sur l’épidémie de surdoses mortelles au Québec⁠.

Le journaliste et éditorialiste a fouillé plus de 1250 rapports de coroners et 18 personnes ont témoigné sur leur vécu face aux surdoses, qui représentent un phénomène grandissant au Québec.

Le concours, comptant 18 catégories, récompense le travail d’enquête journalistique au Canada. Les gagnants ont été annoncés lors du gala de remise des prix samedi soir à Vancouver.