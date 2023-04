Les banques alimentaires du Québec font face à une forte hausse des demandes de paniers de provisions, alors que l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre et de bénévoles ajoutent à leur fardeau.

Le nombre de paniers d’aide alimentaire distribués au Québec a augmenté de plus du tiers depuis la pandémie et les organismes peinent à soutenir la cadence

Les banques alimentaires du Québec peinent à répondre à la demande depuis que l’inflation a fait bondir le coût du panier d’épicerie. De nouveaux visages apparaissent : ceux de travailleurs à faible revenu, qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

« Les Banques alimentaires du Québec (BAQ) n’ont jamais fait face à une telle demande de leur histoire, déplore Martin Munger, directeur général des BAQ. À l’heure actuelle, on ne réussit pas à y répondre. »

Les Banques alimentaires du Québec regroupent 32 membres, comme Moisson Montréal, Moisson Québec ou Moisson Estrie.

Ces organismes distribuent de leur côté des denrées à 1200 organismes d’aide alimentaire partout à travers la province, explique M. Munger. Chaque année, tous ces organismes recensent leurs activités, qui sont comptabilisées et rendues publiques dans un document appelé Bilan Faim.

Celui de 2022, publié le 31 mars dernier1, fait état de 2,2 millions de demandes d’aide pour le seul mois de mars 2022, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente.

Ces demandes d’aide peuvent inclure un panier de provisions, un repas ou encore une collation, explique M. Munger.

Selon ce Bilan Faim, 493 420 paniers de provisions ont été distribués en mars 2022, 1 189 498 repas ont été servis et 589 940 collations ont été distribuées. Ce mois-là, 671 000 personnes ont été aidées, indique le document.

Le nombre de paniers alimentaires distribués chaque mois a aussi augmenté du tiers (36 %) depuis la pandémie, selon une recension des Bilan Faim des dix dernières années.

« Et ce que nous disent les membres sur le terrain, c’est que ça n’a pas cessé d’augmenter depuis, ajoute M. Munger. Je suis persuadé qu’au moment où on se parle, c’est supérieur à ça, mais je n’ai pas encore les données [pour 2023]. »

De nouveaux visages

Une autre tendance est aussi observée : l’arrivée de travailleurs à faible revenu, qui ne sont plus en mesure de se nourrir en ayant recours seulement à l’épicerie.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE En tout, 493 420 paniers de provisions ont été distribués en mars 2022, selon le Bilan Faim de 2022 publié le 31 mars dernier.

« Si le loyer augmente, il en reste moins pour l’épicerie, analyse M. Munger. Et dans la dernière année, l’épicerie a augmenté de 10 % et les salaires des employés à faible revenu, eux, n’ont pas augmenté en conséquence. Donc c’est [dans la nourriture] que les gens vont comprimer. »

En moyenne, six demandes d’aide alimentaire sur dix proviennent de gens qui bénéficient de l’aide financière de dernier recours (aide sociale), de la pension de sécurité de la vieillesse ou encore du chômage, selon M. Munger.

Autre détail frappant : les enfants ont représenté plus du tiers de bénéficiaires de l’aide alimentaire en 2022, selon le Bilan Faim (34 %).

La même année, six organismes d’aide alimentaire sur dix « ont déclaré avoir manqué de denrées par leurs propres sources d’approvisionnement pour répondre à la demande, renchérit M. Munger. Ils ont dû faire des achats, malgré les dons reçus de distributeurs alimentaires ou des grandes bannières. »

La pénurie de main-d’œuvre, de bénévoles, l’inflation et l’augmentation des coûts ajoutent au fardeau des organismes qui font face à une « pression exceptionnelle et grandissante », souligne le Bilan Faim 2022.

Pour ceux qui voudraient soutenir la mission des BAQ, les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) lancent à l’occasion du week-end pascal une collecte de fonds annuelle. Celle-ci se déroulera du 6 au 12 avril. Des dons peuvent être recueillis en succursale ou encore en ligne. « Ça fait une énorme différence et on l’apprécie énormément », souligne M. Munger.

« Et on fait aussi appel au secteur privé, aux entreprises du monde alimentaire, renchérit le directeur. Si elles peuvent nous donner de denrées, elles sont les bienvenues : on n’en a pas suffisamment. »