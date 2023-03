Les Forges de Montréal, installées depuis 2000 dans l’ancienne station de pompage Riverside, deviendront propriétaires de l’immeuble patrimonial situé dans le secteur Bridge-Bonaventure, ce qui leur permettra de lancer sous peu leur projet d’agrandissement.

C’est une entente avec la Ville de Montréal, propriétaire du bâtiment, et la Société immobilière du Canada (SIC), propriétaire du terrain, qui permet à l’organisme à but non lucratif d’assurer à cet endroit la poursuite de ses activités de préservation et de transmission du savoir-faire lié aux métiers de la forge. Les actifs lui ont été vendus pour la somme symbolique d’un dollar.

« Quand on est arrivés ici, c’était un lieu abandonné, mal entretenu, dont personne ne voulait, mais ses hauts plafonds, sa structure en pierre solide et en brique, étaient idéals pour recevoir le projet des forges. On ne dérange personne, puisqu’on est dans un secteur industriel », souligne Mathieu Collette, forgeron fondateur et chef d’atelier des Forges de Montréal.

Maintenant que l’endroit leur appartient, les Forges de Montréal pourront aller de l’avant avec leur projet d’agrandissement, pour réaménager l’accueil du musée, l’école atelier et l’Espace patrimoine de la forge traditionnelle.

L’organisme s’engage à rénover l’immeuble pour un montant de 3 millions, tout en respectant son caractère patrimonial.

La Ville, de son côté, réaménagera la rue Riverside afin de l’éloigner de la station de pompage et de permettre l’agrandissement.

Le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, souligne que ces rénovations contribueront à mettre en valeur le secteur de la Pointe-du-Moulin, qui regroupe divers artisans, comme un atelier de soufflage de verre et un autre où l’on fabrique des orgues.