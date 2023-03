Un large périmètre était toujours en place au lendemain de l’évènement à cause du risque d’effondrement du bâtiment patrimonial.

Les pompiers n’avaient toujours pas localisé la personne manquante au lendemain de l’incendie qui a ravagé un immeuble de la place D’Youville, dans le secteur du Vieux-Montréal.

« Personne n’est entré dans le bâtiment. Nous en sommes encore à voir si on peut rentrer et si oui, comment on va faire », a précisé Martin Guilbault, chef de division au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Une partie des équipes sont restées sur place la nuit dernière afin d’éteindre les derniers vestiges de l’incendie majeur. Près de 120 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le brasier mercredi.

Des ingénieurs doivent revenir sur les lieux vendredi matin pour évaluer la structure du bâtiment patrimonial lourdement endommagé. Les pompiers avaient évoqué jeudi des détecteurs de fumée possiblement non fonctionnels. « Juste pour rectifier le tir, nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d’infirmer. Il va falloir rentrer dans le bâtiment pour s’en assurer », a ajouté M. Guilbault. Il n’avait aucun détail sur l’état de santé des neuf occupants de l’immeuble conduits à l’hôpital. Parmi eux, on compte trois blessés graves.