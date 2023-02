L’anniversaire d’une guerre

La guerre en Ukraine, un an déjà. Ce qu’il faut être con pour écrire ça. Pardon. On l’est tous, devant cette guerre au loin. Soyons honnêtes, c’est vrai que pour nous, le temps a passé rapidement. Eille ! Février 2022, c’était hier ! OK, il y a eu le déclenchement de la guerre, mais il y a eu tant d’autres affaires.