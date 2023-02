Voici les sujets d’actualité qui ont marqué la semaine.

Lors d’une visite surprise à Kyiv lundi, Joe Biden a réaffirmé son soutien à l’Ukraine et fait l’annonce d’une aide supplémentaire de 500 millions de dollars, à quelques jours du premier anniversaire de la guerre d’agression menée par Vladimir Poutine.

La réaction du Canada à l’allocution de Vladimir Poutine est venue de la bouche de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly mercredi après-midi, qui a descendu en flammes ce discours-fleuve prononcé par le maître du Kremlin, qui a notamment gelé la participation de la Russie au traité New Start sur le désarmement nucléaire.

« Le président Poutine est entièrement responsable de cette guerre. Sa dernière allocution prouve qu’il reste déconnecté de cette réalité. Son allocution n’était rien de plus que des absurdités recyclées », a affirmé la ministre.

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, a promis mercredi de déposer un « code du vestiaire » dès la saison 2023-2024, un outil supplémentaire pour préserver l’intégrité des joueurs. Il a assuré que ses équipes n’avaient pas été impliquées dans les allégations lors de sa présentation aux députés réunis en commission parlementaire sur les initiations violentes au hockey et dans le sport.

Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, s’exprimait mercredi lors de la commission parlementaire sur les initiations violentes au hockey et dans le sport.

La petite vie : Moman est chez le coiffeur !

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Claude Meunier dans le décor de La petite vie, reconstitué pour une exposition présentée à Pointe-à-Callière en 2018

« Le premier des six nouveaux épisodes de La petite vie s’appellera “L’absence” et expliquera pourquoi la matriarche de la famille Paré, la belle Jacqueline (Serge Thériault), n’apparaît pas dans la résurrection de cette sitcom culte », explique notre chroniqueur Hugo Dumas. On apprenait vendredi dernier que La petite vie revivra le temps de quelques épisodes à l’automne pour fêter ses 30 ans d’existence.