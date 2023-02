(Québec) Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, promet de déposer un « code du vestiaire » dès la saison 2023-2024, un outil supplémentaire pour préserver l’intégrité des joueurs. Il assure que ses équipes n’ont pas été impliquées dans les allégations d’initiations violentes qui ont été rapportées dans un récent jugement.

« Aucune des situations énumérées […] n’impliquait une équipe de la LHJMQ. C’est un fait important à noter », a dit M. Courteau mercredi dans sa présentation aux députés réunis en commission parlementaire sur les initiations violentes au hockey et dans le sport.

« Cela ne nous exonère pas d’une réflexion. Nous ne sommes pas au-dessus des autres ligues. Il existe dans notre sport une culture qui peut être nocive. C’est beaucoup plus agréable d’être joueur de la LHJMQ aujourd’hui que ce ne pouvait l’être il y a 20 ans. Mon souhait le plus grand est que ça soit plus agréable dans 20 ans. […] Pour que le changement soit réel, il faut que la parole se libère », a-t-il ajouté.

Au cours des prochains mois, la LHJMQ entend travailler avec Sport’Aide pour préparer un plan d’action et un programme de prévention des comportements déplacés. Gilles Courteau promet aussi d’établir dès 2023-2024 un « code du vestiaire », que toute personne ayant accès au vestiaire des joueurs devra respecter pour être admise.

Les dirigeants de la ligue ont également détaillé les différentes étapes qu’ils suivent lorsqu’un joueur porte plainte concernant un traitement subi qu’il estime inconvenant. Cette plainte est traitée par la directrice des services aux joueurs. Selon Vincent Marissal, de Québec solidaire (QS), la LHJMQ doit revoir son mode de fonctionnement pour rendre le processus indépendant.

« On demande à un jeune de 16 ou 17 ans de prendre le téléphone et d’appeler la vice-présidente d’une ligue pour se plaindre d’un comportement probablement inadéquat et parfois même illégal. Ce n’est pas sérieux. Le moins qu’on puisse faire, c’est de revoir sérieusement le mode de traitement des plaintes », a-t-il dit.

Poursuivre les travaux au-delà de mercredi

La commission parlementaire sur les initiations violentes dans le sport est l’initiative des députés face au scandale qui bouleverse le milieu du hockey. Vincent Marissal, qui est à l’origine de ce mandat d’initiative en commission parlementaire, a proposé mercredi aux autres députés de poursuivre leurs travaux au-delà de cette seule journée d’audience. Les députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) formant la majorité des députés de la commission, le gouvernement devra donc donner son aval pour que les travaux se poursuivent.

La ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, a dit espérer que la commission parlementaire permettra de voir si les mesures instaurées dans les dernières années, comme l’Officier des plaintes, sont « suffisantes » pour éviter, par exemple, des initiations violentes.

« L’objectif [de la commission] n’est pas de ressasser le passé, mais de voir si c’est bon, ce qu’on a en place, si ça prévient des situations comme celles-là » et s’il « faut faire plus », a-t-elle affirmé. Comme La Presse l’a écrit cette semaine, Mme Charest envisage de donner plus de mordant à l’Officier des plaintes.

Pour la ministre, le code du vestiaire proposé par la LHJMQ est la preuve que les dirigeants sont bien conscients qu’« il y a probablement quelque chose qui ne sort pas », qu’il y a une culture du silence. À propos du code, elle a ajouté : « Est-ce que c’est assez ? C’est dur à dire, on n’a aucune information. D’emblée, on pourrait penser que peut-être ce sera suffisant, peut-être ce ne le sera pas. Il faudra voir à l’application si c’est satisfaisant. »

« On manque de ressources »

Le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, a pour sa part souligné qu’il faut faire plus d’éducation et mieux sensibiliser les joueurs et les équipes. Son organisation, a-t-il ajouté, a aussi des limites concernant ses pouvoirs et ses ressources.

« Dans les premières semaines quand je suis arrivé à Hockey Québec à la fin de l’automne 2021, j’ai rapidement constaté qu’on n’avait pas les moyens de nos ambitions. Qu’on n’avait pas les pouvoirs de nos ambitions non plus », a dit M. Thibault.

« On parle de 85 000 joueurs de hockey, on est 20 personnes à notre fédération provinciale. […] On place les balises, on régit notre sport, mais il y a plein de choses qui se passent où Hockey Québec n’a pas le droit d’intervenir, n’est pas censé intervenir. […] Ça nous prend des leviers pour y arriver », a-t-il plaidé.