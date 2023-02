(Montréal) À la veille du dépôt du budget, des groupes de promotion du logement abordable pressent Québec de rehausser le financement du programme Accès Logis, afin de réaliser les projets de logement qui sont prêts à voir le jour.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Selon ces groupes, des 14 000 logements qui avaient été promis en 2018 par le gouvernement de François Legault, il en reste encore 9331 à réaliser. C’est donc dire qu’un peu plus de 4000 ont pu être réalisés, alors que les besoins sont énormes.

La Fédération des OSBL d’habitation de Montréal, l’Association des groupes de ressources techniques du Québec et le Réseau québécois des OSBL d’habitation ont uni leurs voix, mardi, pour rencontrer la presse et faire ainsi pression sur le gouvernement du Québec.

Ils affirment que comme les coûts de construction ont augmenté au fil des ans, les subventions accordées par le programme Accès Logis ne correspondent plus à la réalité. Au départ, Accès Logis correspondait à 50 % des coûts de réalisation d’un projet de logement abordable. Aujourd’hui, la contribution du gouvernement du Québec serait tombée à 32 %, selon ces groupes.

Au total, le manque à gagner atteindrait 571 millions, a précisé Chantal Desjardins, directrice générale de la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal.

« Ce qui cloche, c’est que plus le temps avance, plus les coûts de construction augmentent, tout augmente » et l’écart se creuse donc entre ce que le programme Accès Logis accorde et la réalité. Donc, moins de projets voient le jour, résume Mme Desjardins.

Lorsque le programme Accès Logis représentait 50 % des coûts, 15 % provenait du milieu, soit généralement une municipalité, et 35 % provenait des groupes intéressés, majoritairement par une hypothèque.

« On veut que les sommes promises par le gouvernement descendent maintenant », a lancé Mme Desjardins.

Ces groupes ont énuméré quelques projets qui attendent ainsi un financement, parmi lesquels 78 logements pour des familles vivant avec une déficience intellectuelle, dans le quartier Rosemont à Montréal ; 170 logements à Montréal-Nord ; 23 logements à Longueuil que projette la Fondation des aveugles.