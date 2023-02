(Montréal) L’expropriation des propriétaires de terrains nécessaires à la construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic est déclenchée, confirme Ottawa lundi soir.

La Presse Canadienne

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, indique dans une déclaration qu’un avis d’intention d’exproprier a été publié lundi dans le Registre foncier du Québec pour les parcelles de terrains nécessaires au projet.

Il ne précise pas combien de propriétaires vont être expropriés.

Initialement, 43 propriétaires, dont les lots sont dans les municipalités de Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac, en Estrie, étaient concernés par le processus d’acquisition.

Des négociations ont commencé à l’automne 2021 et leur échéance a été repoussée trois fois. Plusieurs propriétaires ont conclu des actes de vente avec Ottawa, dont la Ville de Lac-Mégantic, qui est parvenue à un règlement de gré à gré pour 20 terrains dont elle était propriétaire.

« Aujourd’hui, nous sommes à un point tournant dans la réalisation de ce projet. Afin qu’il puisse se concrétiser le plus tôt possible, il faut franchir des étapes importantes dès maintenant, et l’une d’entre elles demeure l’acquisition des parcelles de terrains nécessaires au projet. Sans ces terrains, on ne peut pas construire la voie de contournement », souligne M. Alghabra dans sa déclaration.

Il rappelle qu’il a récemment demandé à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Helena Jaczek, d’enclencher le processus d’expropriation afin d’acquérir les terrains nécessaires à la construction de la voie de contournement.

C’est d’ailleurs Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) qui a informé les propriétaires par courriel ou par téléphone de l’avis d’expropriation, lundi.

« Je comprends que certains propriétaires soient en colère, attristés ou anxieux concernant cette décision. Croyez-moi, elle n’a pas été prise à la légère. Toutefois, on ne doit pas oublier l’objectif de ce projet, qui est au cœur des priorités, celui de permettre de retirer les trains du centre-ville de Lac-Mégantic », ajoute le ministre des Transports.

Le ministre Alghabra s’est rendu sur place le 19 janvier afin de rencontrer les maires des municipalités de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac, en plus de s’entretenir avec le député provincial – François Jacques, de la Coalition avenir Québec – ainsi qu’avec quelques citoyens.

Dans la foulée de cette rencontre, le conseil municipal de Nantes avait retiré son appui à la voie de contournement.

Celui de Frontenac l’avait déjà retiré en mai dernier et tiendra dimanche un référendum sur la question.

La construction de la voie de contournement fait l’objet de plusieurs préoccupations, notamment concernant les impacts environnementaux et l’accès à l’eau potable.

Rappelons que le 6 juillet 2013, 47 personnes perdaient la vie lors de la pire tragédie ferroviaire de l’histoire du Canada. Un train rempli de pétrole brut venait de dévaler une pente en amont de la municipalité avant de dérailler en plein centre-ville de Lac-Mégantic, déclenchant des explosions et un immense incendie.