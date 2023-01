Neige abondante et dégâts limités

Le Québec a terminé la semaine sous une neige abondante. Plus de 20 cm de neige se sont accumulés un peu partout sur la province, au terme de la première tempête de l’année – qui tombait un vendredi 13. Malgré le vent et le grésil, les dégâts ont été somme toute limités.

En fin de journée, entre 20 et 25 cm de neige sont tombés à Montréal, selon Environnement Canada. De Québec à Trois-Rivières, les accumulations de neige ont atteint 20 cm par endroits.

Les bordées de neige ont aussi été impressionnantes dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie : entre 15 et 35 cm, selon les secteurs.

Par moments, du grésil et de la pluie verglaçante se sont mêlés à la neige.

Le vent était aussi de la partie, de sorte que de nombreux centres de services scolaires, concentrés dans l’est du Québec, ont décidé de fermer leurs portes pour la journée.

Les derniers flocons sont tombés au cours de la soirée. Dès samedi, les nuages devraient laisser la place au soleil et le mercure devrait aussi redescendre. « On va avoir une belle fin de semaine pour profiter de la neige », résume Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Pierre Bachand, professeur d’éducation physique à l’école Saint-Clément

Des dégâts limités

Aucun accident majeur n’a été rapporté vendredi sur les routes du Québec. La tempête a tout de même causé quelques désagréments à la circulation.

En après-midi, la Société de transport de Montréal observait des retards sur certaines lignes d’autobus et invitait sa clientèle à prévoir plus de temps qu’à l’habitude pour ses déplacements.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Margaret Béliveau et Mathieu Stevenson du cégep Vanier ont fait un de leurs travaux scolaires sous la neige.

À l’aéroport Montréal-Trudeau, de nombreux vols ont été retardés et certains, annulés. Idem à l’aéroport Jean-Lesage, à Québec, où les vols internes étaient pour la plupart annulés ou retardés en raison des conditions météorologiques.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Rencontré dans le parc Maisonneuve, Francis Lizotte s’est rendu à son travail en vélo. « C’est rough, dit-il. Quand ça glisse trop, je débarque du vélo. Mais je suis très heureux qu’il y ait de la neige. J’irai faire du ski de fond. »

Finalement, une poignée de pannes d’électricité était toujours en cours en fin de soirée dans l’ensemble de la province, indique Hydro-Québec. La plupart des clients affectés étaient concentrés en Montérégie et dans la région de la Capitale-Nationale.

Opération de chargement

Déjà, Montréal se prépare à lancer sa deuxième opération de chargement complet de la neige de la saison. « Près de 3000 personnes et 2200 véhicules de déneigement prendront part aux opérations de chargement sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables que compte Montréal », a indiqué la Ville.

« Au plus tard, dimanche soir, les 19 arrondissements auront lancé leur chargement de neige. Certains vont commencer samedi, mais la plupart dimanche, probablement », a expliqué le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

En raison de la quantité de neige au sol, l’opération pourrait prendre plus de cinq jours, prévient-il.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE En congé, Mathieu Lalonde a profité de la matinée pour amener son fils Arthur, 18 mois, à l’Insectarium de Montréal. « Maintenant qu’il y a de la neige, nous allons revenir faire du ski de fond dans le parc Maisonneuve », se promet-il.

« Nous sommes bien heureux »

L’abondante précipitation de neige a aussi fait des heureux.

Une joyeuse ribambelle d’élèves et d’enseignants ont pointé leur nez rougi par le froid dans le parc Maisonneuve, vendredi matin, pour une activité de ski de fond qui était prévue depuis plus d’un mois.

« On a eu peur que les écoles soient fermées ou qu’il tombe de la pluie ou du verglas comme c’était annoncé. Mais plus ça allait ce matin, plus il neigeait. Alors nous sommes bien heureux », lance Pierre Bachand, enseignant d’éducation physique à l’école Saint-Clément.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La Ville de Montréal amorcera dans les prochaines heures sa deuxième opération de chargement complet de la neige de la présente saison.

Un peu plus loin, rue Davidson, Ronald Michaud, au volant d’une dépanneuse au sigle de la CAA, terminait de dégager une voiture enlisée. « C’est relativement tranquille. On n’a pas un gros achalandage », observe-t-il.

Avec La Presse Canadienne