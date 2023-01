Dans le sud-ouest du Québec, de 15 à 25 centimètres de neige sont attendus à compter de jeudi soir. Cet avertissement concerne les régions de l’Outaouais, de Montréal, des Laurentides, de Joliette, de Trois-Rivières, de Drummondville, de la Beauce et de Québec.

(Montréal) Des avertissements de tempête hivernale ont été émis jeudi matin par Environnement Canada pour la plupart des régions du Québec qui longent la vallée du Saint-Laurent, de même que pour le nord et le centre du Nouveau-Brunswick et l’ouest et le centre de l’Île-du-Prince-Édouard.

La Presse Canadienne

Dans le sud-ouest du Québec, de 15 à 25 centimètres de neige sont attendus à compter de jeudi soir. Cet avertissement concerne les régions de l’Outaouais, de Montréal, des Laurentides, de Joliette, de Trois-Rivières, de Drummondville, de la Beauce et de Québec.

Une quinzaine de centimètres devraient tomber dans les secteurs du nord de l’Estrie alors que ceux situés plus au sud recevront surtout de la pluie.

Plus à l’est, au moins 25 centimètres de neige sont attendus dans les régions de Charlevoix, de Rimouski, de Sainte-Anne-des-Monts, de Carleton-sur-Mer et de Gaspé.

Un avertissement de neige a aussi été lancé pour la Côte-Nord, mais les quantités de précipitations n’avaient pas encore été précisées, jeudi matin.

Aucun avertissement n’a été émis pour les régions situées plus au nord, dont l’Abitibi-Témiscamingue, la Haute-Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Environnement prévient que certains secteurs de la vallée du Saint-Laurent, dont celui de Montréal, pourraient recevoir une quantité encore indéterminée de pluie verglaçante vendredi matin, avant la chute de quelques autres centimètres de neige.

Au moins 25 centimètres de neige devraient tomber dans le nord du Nouveau-Brunswick ; le total pourrait être de 40 centimètres à certains endroits. Entre 15 et 20 centimètres sont attendus dans les régions du centre de la province de même qu’à l’Île-du-Prince-Édouard.

Aucun avertissement n’a été lancé pour la Nouvelle-Écosse.

Dans la plupart des régions du Québec qui recevront de la neige, le ciel se dégagera graduellement après le passage de la tempête. Par exemple, à Montréal, du soleil est annoncé pour trois jours, en particulier pour dimanche et lundi.