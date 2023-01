Comme prévu, la tempête hivernale qui s’est abattue sur le Québec jeudi et vendredi, se terminant par une neige abondante au début du week-end, installera la neige au sol pour de bon dans la plupart des régions. Les précipitations feront maintenant place au ciel dégagé dans plusieurs régions, mais du grésil et de la pluie pourraient frapper l’est de la province en début de semaine.

À Montréal, Environnement Canada prévoit d’abord samedi un ciel nuageux avec « 30 % de probabilité d’averse de neige tôt le matin », un système qui se transformera ensuite en « alternance de soleil et de nuages en mi-journée ».

Le soleil sera ensuite bel et bien de retour : dans la plupart des régions du Québec qui ont reçu de la neige, le ciel se dégagera graduellement dimanche et lundi. Dans la métropole, du grand soleil est notamment annoncé pour trois jours, en particulier pour dimanche et lundi. La neige ne devrait pas y revenir avant le tournant du week-end prochain, mais les températures demeureront froides, autour du -13 degrés Celsius le soir.

Cela dit, l’hiver n’a évidemment pas dit son dernier mot. « On surveille un système qui va affecter l’Est, qui va apporter beaucoup de grésil et de pluie verglaçante lundi et mardi. On parle de quantités potentiellement très importantes, donc plus de 10 millimètres très certainement », rappelle en entrevue le météorologue chez Environnement Canada, Frédérick Boulay.

Au final, les secteurs qui ont reçu le plus de neige durant la tempête sont le bas du fleuve et le Témiscouata, où pas moins de 49 centimètres de précipitations sont tombés. « À Chicoutimi, on parle d’environ 31 centimètres et dans Charlevoix, 36. Les secteurs de Rivière-du-Loup et de Mont-Joli ont aussi reçu jusqu’à 29 centimètres », a indiqué M. Boulay.

En fin de journée, vendredi, entre 20 et 25 cm de neige étaient tombés à Montréal. De Québec à Trois-Rivières, les accumulations de neige ont atteint 20 cm. Les derniers flocons sont tombés en soirée. Les bordées de neige ont aussi été impressionnantes en Gaspésie : entre 15 et 35 cm, selon les secteurs. Par moments, du grésil et de la pluie verglaçante se sont mêlés à la neige. Le vent était aussi de la partie, de sorte que de nombreux centres de services scolaires, concentrés dans l’est du Québec, ont décidé de fermer.

Stable sur le réseau routier

Samedi, en matinée, la Sûreté du Québec ne rapportait aucun accident majeur sur les routes de la province, mis à part quelques sorties de route, dont trois poids lourds qui ont entravé la circulation sans accidents majeurs. La Société de transport de Montréal (STM) a aussi enregistré des retards de service qui rentraient néanmoins graduellement dans l’ordre en fin de journée, vendredi.

Les voyageurs devront toutefois encore s’armer de patience. Plusieurs vols étaient en effet encore retardés, voire carrément annulés, samedi à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, surtout ceux en provenance ou en direction de l’Ouest canadien et américain.

Enfin, la plupart des clients en panne avaient été réalimentés par Hydro-Québec samedi matin. Des pannes étaient toutefois encore en cours à Montréal, dans le Centre-du-Québec, en Abitibi-Témiscamingue, à Laval et en Outaouais, notamment.

La Ville de Montréal, elle, se prépare à lancer sa deuxième opération de chargement complet de la neige de la saison. « Au plus tard, dimanche soir, les 19 arrondissements auront lancé leur chargement de neige. Certains vont commencer samedi, mais la plupart dimanche, probablement », a expliqué vendredi le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

Avec Léa Carrier, La Presse