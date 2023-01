L’heure de pointe matinale risque d’être difficile vendredi un peu partout au Québec. Des bordées de neige importantes étaient attendues à travers la province dès jeudi soir, jusqu’au lendemain. Dans certaines régions, la pluie et le verglas pourraient s’ajouter à ce cocktail météo.

Une dépression venue du Colorado devrait en effet atteindre le Québec en soirée, jeudi. « Si c’est possible de faire du télétravail vendredi, ça serait la journée parfaite pour ça. Et si on prend la route, il faudra être beaucoup plus prudent qu’à l’habitude. On recommande également de prendre une trousse de vivres en prenant la route », lance le météorologue chez Environnement Canada Guillaume Perron.

Le long du fleuve, entre Montréal et Québec, l’agence fédérale prévoit des précipitations de neige d’environ 15 à 30 centimètres, à raison d’une dizaine en soirée jeudi, puis une autre dizaine vendredi jusqu’en soirée.

Aux alentours de Québec, des rafales de plus de 70 km/h sont attendues, ce qui pourrait également occasionner de la poudrerie sur les routes.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Une déneigeuse s’activait en soirée jeudi dans les rues de Montréal.

Dans un bulletin spécial, Environnement Canada a averti jeudi sur son site web que « l’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits », et qu’il « pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l’heure de pointe en zones urbaines ».

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a indiqué jeudi soir sur Twitter avoir tenu une rencontre avec les équipes de sécurité civile du ministère pour faire le point sur la tempête. « Nous sommes prêts à l’affronter. Je demande à tous les Québécois d’être prudents », a-t-il imploré.

Gare au verglas

En Estrie et dans les secteurs situés près de la frontière avec les États-Unis, « il est fort probable de voir une transition vers la pluie dans la nuit ainsi que vendredi matin », signale M. Perron. « On s’attend à avoir de la pluie verglaçante dans ces régions », dit-il, appelant à la vigilance dans les déplacements.

« Si on va plus dans l’Est, en Gaspésie et dans certains secteurs le long de la baie des Chaleurs, on pourrait même dépasser les 30 centimètres », poursuit M. Perron, qui parle de l’une des plus grosses tempêtes de la saison jusqu’ici.

Ce ne serait toutefois pas nécessairement la plus grosse tempête. Les 16 et 17 décembre derniers, le Québec avait en effet reçu une trentaine de centimètres dans bon nombre de secteurs. Des épisodes de verglas ont aussi compliqué les déplacements la semaine dernière, au début du mois de janvier.

La neige qui tombera devrait par ailleurs demeurer au sol dans les jours qui viennent, puisque les températures « resteront en théorie sous le point de congélation dans les prochains jours », prévoit le météorologue.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La neige commençait à s’accumuler sur la région de Montréal jeudi en fin d’après-midi.

En soirée, jeudi, de premiers établissements scolaires, comme le Centre de services scolaire des Navigateurs, situé près de Lévis, ont annoncé la fermeture de leurs écoles primaires et secondaires pour la journée de vendredi. D’autres annonces pourraient suivre en ce sens.

À noter : dans la plupart des régions du Québec qui recevront de la neige, le ciel se dégagera graduellement après le passage de la tempête. Par exemple, à Montréal, du soleil est annoncé pour trois jours, en particulier pour dimanche et lundi.

Dans les Maritimes, au moins 25 centimètres de neige devraient tomber dans le nord du Nouveau-Brunswick : le total pourrait être de 40 centimètres à certains endroits. Entre 15 et 20 centimètres sont aussi attendus dans les régions du centre de la province de même qu’à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucun avertissement n’a été lancé pour la Nouvelle-Écosse.

Avec La Presse Canadienne