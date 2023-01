(Richmond) Environ 1500 bagages enregistrés n’ont toujours pas été réclamés à l’aéroport international de Vancouver après que les tempêtes hivernales ont grandement perturbé les voyages des Fêtes le mois dernier.

La Presse Canadienne

Robyn Fant dit que sa famille a récupéré son dernier sac perdu mardi, juste à temps pour le vol de retour en Caroline du Nord après un voyage de ski annuel à Whistler, en Colombie-Britannique.

En traversant l’aéroport, Mme Fant raconte qu’elle, son mari et ses trois fils avaient enregistré huit bagages pour leur vol Air Canada et qu’ils sont arrivés à Vancouver le jour de Noël, mais que les sacs contenant tout leur matériel de ski ont disparu pendant les quatre jours suivants.

Elle dit que cela a coûté à la famille « des milliers de dollars », car ils ont dû louer leur équipement de ski et acheter des vêtements, notamment des bottes d’hiver, des gants, une veste de ski et des pantalons.

La famille a trouvé le dernier sac dans une zone réservée remplie de bagages non réclamés appartenant à des personnes qui voyageaient avec Air Canada.

Une déclaration de l’aéroport indique que le nombre de bagages non réclamés fluctue au fur et à mesure que les bagages arrivent, sont récupérés ou sont envoyés pour être livrés aux propriétaires.

« Bien que nous prévoyions qu’il nous faudra, à nous et à nos partenaires aériens, plus de temps pour mener à bien ce processus de réunification, des progrès constants sont réalisés », indique la compagnie dans un communiqué.

Il y a un taux de réussite de 99 % pour les bagages partant de l’aéroport de Vancouver, ajoute-t-elle, ce qui signifie que presque tous les bagages enregistrés sont traités et quittent l’aéroport à temps.