Meurtres, tentatives de meurtre et fusillades, de plus en plus de mineurs avec une arme à feu, des crimes contre la propriété en forte augmentation eux aussi : la criminalité à Laval s’apparente maintenant à celle d’une grande métropole, mais les policiers sont parvenus à la contenir en 2022.

« On se considère comme une mini-métropole. On a des enjeux comme ceux de Montréal et, toutes proportions gardées, on est dans les mêmes talles qu’eux », affirme Jean-François Rousselle, assistant-directeur et responsable des enquêtes au Service de police de Laval (SPL), troisième ville en matière de population au Québec avec 466 000 habitants.

Au 19 décembre, dix meurtres, dont cinq par arme à feu, avaient été commis à Laval cette année, comparativement à deux l’an dernier, soit cinq fois plus.

Comme en 2021, les crimes contre la personne ont augmenté de 25 % dans l’île Jésus au cours des neuf premiers mois de cette année et les crimes contre la propriété, de 17 %, notamment en raison des vols de véhicules qui ont été présents tout au long de 2022, mais qui ont littéralement explosé en fin d’année.

L’indice de gravité des crimes violents à Laval établi par Statistique Canada a augmenté de 7,52 % en 2021.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Rousselle, assistant-directeur et responsable des enquêtes au Service de police de Laval (SPL)

Même s’il n’y a pas eu de hausse de la violence juvénile, les jeunes de 16 et 17 ans, qui forment 2,75 % de la société lavalloise, ont été représentés dans 8,59 % des dossiers de coups de feu et de possession d’une arme à feu de 2019 à 2022.

« Face au phénomène de violence urbaine, on est constamment en évolution pour maintenir notre capacité à endiguer la criminalité. Avec la complexité des enquêtes et des procédures judiciaires, ça amène beaucoup de pression sur les équipes de travail. Nos policiers travaillent extrêmement fort et sont engagés, même dans des contextes difficiles. On sent que la machine fonctionne la pédale au fond », décrit M. Rousselle.

Des baisses marquées

En 2022, les policiers de Laval ont donc donné la priorité aux dossiers de violence armée et aux crimes avec victimes vulnérables.

Ils se sont concentrés sur les individus connus sur leur territoire comme étant les plus violents et se sont attaqués à leurs sources de financement comme les plantations de marijuana, le trafic de stupéfiants et les fraudes.

Ils ont lancé une stratégie sur trois axes baptisée Paradoxe pour lutter contre les violences armées et ont arrêté, entre autres, une demi-douzaine de membres et de relations des Flameheads, un gang de rue de Laval connu pour être belliqueux et impliqué dans des conflits avec d’autres groupes.

Résultats : on avait enregistré 23 décharges d’arme à feu au 16 décembre en 2022, comparativement à 42 pour toute l’année 2021, une diminution de 49 %.

Pour la même période, on comptait 11 tentatives de meurtre en 2022, alors qu’il y en a eu 18 pour les 12 mois de 2021.

À la mi-décembre 2022, 76 douilles avaient été tirées, comparativement à 205 pour toute l’année 2021, une diminution de 63 %.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Un homme a été arrêté à l’hôtel Chomedey Inn après avoir tiré des coups de feu dans les airs au bar Skratch de Laval, en mai dernier

Par ailleurs, 45 individus avaient été arrêtés au 16 décembre de cette année pour des évènements d’arme à feu, une hausse de 18 % comparativement à l’an dernier.

Enfin, 55 armes à feu avaient été saisies au 16 décembre, une hausse de 34 % par rapport à 2021 et un record pour le SPL.

« C’est sûr que pour nous, cela a un impact sur le sentiment de sécurité. Ça démontre que nos actions policières ont fonctionné. Nos policiers ont mis beaucoup d’ardeur au travail et l’effet direct de ce travail, ce sont ces statistiques ; 63 % moins de douilles tirées, c’est aussi 63 % moins de possibles dommages collatéraux. Pour nous, c’est majeur, mais en même temps, nous demeurons prudents, car c’est un phénomène qui est tellement effervescent, imprévisible et volatil », a dit l’assistant-directeur Rousselle.

Itinérance en hausse

La surreprésentation des mineurs dans les dossiers d’arme à feu à Laval « préoccupe » au plus haut point la police, qui a également décidé de s’y attaquer de façon préventive en 2022.

Un policier était déjà en poste à l’école secondaire Saint-Maxime, mais deux autres ont été ajoutés dans les écoles secondaires Curé-Antoine-Labelle et Mont-de-LaSalle.

De plus, après avoir reçu des plaintes au sujet de la présence de jeunes individus dérangeants dans un parc, la police a lancé un projet de boxe auquel ont adhéré plusieurs mineurs, et la situation s’est améliorée dans l’espace vert.

Selon l’assistant-directeur Rousselle, l’itinérance à Laval s’est accrue de 30 % en 2022, surtout dans les quartiers Chomedey et Pont-Viau, et les trois organismes qui peuvent accueillir les sans-abri « sont remplis au maximum ».

Cette hausse amène son lot de défis pour la police, qui peut compter sur un duo de travailleurs sociaux qui soutiennent les patrouilleurs pour les appels.

Il y a 620 policiers à Laval.

