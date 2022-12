Des voyageurs qui ont passé la nuit sur des bancs, d’autres qui se font dire à l’enregistrement que leur vol est annulé : au lendemain de Noël, le passage de la tempête continue de causer des maux de tête à l’aéroport Montréal-Trudeau.

« Mes vacances sont foutues », lâche Zack Girgis, croisé près du comptoir d’Air Canada en fin de matinée.

Avec sa conjointe, il devait s’envoler pour la République dominicaine lundi matin après un transit par Montréal. Mais leur premier vol a été retardé, et le couple a manqué sa correspondance. « En plus, ils ont perdu nos bagages », ajoute-t-il.

Comme eux, une dizaine de voyageurs poireautent depuis plusieurs heures au téléphone dans l’espoir de s’adresser à un employé d’Air Canada.

« J’appelle depuis deux heures et personne ne décroche », dit en soupirant Kodjo derrière le combiné. Incapable de rentrer chez lui à Moncton, le Néo-Brunswickois dort à l’hôtel depuis deux nuits. Il a même été forcé de prendre congé lundi. « Je travaille dans un hôpital. C’est frustrant », laisse-t-il tomber.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Kodjo

Les nombreuses perturbations de vol sont dues aux répercussions de la tempête et des conditions météorologiques des derniers jours au Canada et aux États-Unis, explique Air Canada.

Au passage de La Presse, le tableau des départs affichait nombre de retards et quelques annulations de vols.

À l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, l’une des régions les plus touchées par la tempête, plus du tiers des vols étaient en retard ou annulés.

Allongé sur un banc, Yuvraj n’a presque pas fermé l’œil de la nuit. « On est ici depuis plus de 28 heures », lance l’étudiant indien. Par chance, lui et son ami ont trouvé un vol lundi soir vers Toronto avec Air Canada.

Au comptoir de Sunwing, un groupe d’amies affichent une mine basse : leur vol vers Cancún a été annulé. Elles l’ont appris seulement au moment d’enregistrer leurs valises.

« Ils ne l’ont pas annoncé. On n’a eu aucune information », regrette Tamarre, bagages à la main. Son amie Staphania renchérit : « Ils disent qu’il y a un vol demain à 7 h, mais ils ne nous l’ont même pas garanti. »

Par courriel, Sunwing indique qu’« un certain nombre de vols en direction nord et sud continuent d’être retardés » en raison des conditions météorologiques difficiles dans les principaux aéroports canadiens.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Une dizaine de voyageurs attendaient au téléphone de s’adresser à un employé d’Air Canada.

« Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient lié aux projets de voyage en cette période des Fêtes et nous remercions nos clients pour leur compréhension alors que nous nous efforçons de surmonter les difficultés causées par les conditions météorologiques difficiles », soutient la compagnie aérienne.

De son côté, Air Transat assure « qu’aucun vol n’a été annulé à l’aéroport Montréal-Trudeau ». « Nous avons connu quelques retards mineurs, mais de façon générale, nos activités se déroulent normalement », affirme le porte-parole Pierre Tessier.

Arrivés à destination, les voyageurs ne sont pas au bout de leurs peines. De l’autre côté des carrousels à bagages, Abdel Mekaddem cherche du regard sa valise. L’Algérien l’attend depuis quatre jours. « C’est la catastrophe », dit-il.

Ceux qui prévoyaient de se déplacer en train ne sont pas plus chanceux. Au lendemain de Noël, VIA Rail a de nouveau annulé toutes ses liaisons entre Toronto et Montréal de même qu’entre Toronto et Ottawa, en raison d’un déraillement de train survenu le 24 décembre.

Le service devrait être rétabli d’ici mardi selon un horaire modifié, a annoncé la société ferroviaire en après-midi. « Les 28 trains initiaux seront combinés en 14 départs » et « les trains pourraient subir des retards importants au départ et/ou en cours de route » en raison de la congestion sur ces trajets, précise-t-on.

Les passagers dont le départ est prévu mardi peuvent cependant annuler leur réservation en ligne et obtenir un remboursement complet, assure VIA Rail.

Avec La Presse Canadienne