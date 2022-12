Relations Québec-Ottawa

Le ministre Pablo Rodriguez se veut rassurant

(Ottawa) Malgré les récents accrochages sur les transferts en santé, l’immigration et la loi 96 qui réforme la Charte de la langue française, les canaux de communication entre Ottawa et Québec demeurent bien ouverts et continuent de rapporter des dividendes, insiste le lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, Pablo Rodriguez.