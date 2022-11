Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Dans cette série Vérifié, nous te présentons une multitude de trucs pour utiliser les médias de façon éclairée ! Pas toujours facile de repérer les contenus créés pour nous vendre quelque chose. Dans cette vidéo, Vanessa donne des conseils pour reconnaître les contenus publicitaires.

La fin d’un chapitre pour Dominique Anglade

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’ex-cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, en compagnie de sa fille Clara

Laurent Côté Les As de l’info

Lundi matin, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a annoncé qu’elle remettait sa démission et qu’elle quittait la vie politique. L’équipe des As te propose de revenir sur son parcours, sur ce qui l’a amenée à prendre cette décision et sur l’avenir de son parti.



Une inspiration pour l’avenir

Même si son aventure à la tête du Parti libéral aura été de courte durée, Dominique Anglade pourra se dire fière d’avoir été une inspiration pour de nombreuses jeunes filles.

En effet, le 11 mai 2020, Mme Anglade est devenue la première femme de l’histoire à diriger son parti. Elle est du même coup devenue la première personne de couleur à le faire. Il faut savoir qu’au Québec, beaucoup moins de femmes que d’hommes décident de se lancer en politique. Pourtant, elles sont tout aussi capables de faire ce métier !

En devenant cheffe d’un parti, Dominique Anglade a donc démontré que les choses sont en train de changer et qu’il est possible pour une femme de se rendre loin en politique. D’ailleurs, les dernières élections ont été celles où le plus de femmes ont été élues, avec 58 femmes contre 67 hommes. Il n’est donc pas impensable que la parité soit bientôt atteinte !

Une cascade d’évènements fâcheux

Le départ de Dominique Anglade de son poste de cheffe du Parti libéral n’a toutefois pas été une surprise, car plusieurs experts en politique le prédisaient depuis déjà un certain temps.

Premièrement, le Parti libéral a connu, le 3 octobre dernier, les pires élections de son histoire. En 2018, il avait réussi à faire élire 31 députés à l’Assemblée nationale. Cette année, il en a fait élire… 21. De plus, le Parti libéral n’a recueilli que 14 % des voix, un autre échec historique. Beaucoup de gens attribuent cette défaite directement à Dominique Anglade, qui, selon eux, a manqué de leadership.

Deuxièmement, une dispute a récemment éclaté entre Dominique Anglade et Marie-Claude Nichols, une autre députée du Parti libéral. Mme Anglade avait expulsé Mme Nichols de son équipe, puis, à la suite de nombreuses critiques venant de son propre parti, avait décidé de la réintégrer. Mme Nichols a cependant refusé, disant avoir été « profondément blessée » par les évènements et ne plus avoir confiance en Dominique Anglade.

… et maintenant ?

On peut se demander : mais que se passera-t-il avec le Parti libéral, maintenant qu’il n’y a plus personne pour le diriger ? Eh bien, c’est loin d’être la première fois qu’une chose pareille se produit. Bientôt, une course à la direction sera organisée pour déterminer qui prendra la tête de la formation.

Quant à Dominique Anglade, elle dit quitter la vie politique. En d’autres mots, ça veut dire qu’elle va prendre du temps pour elle en compagnie de sa famille et réfléchir à son avenir.

Le fléau de la moule zébrée

PHOTO VINCENT LARIN, ARCHIVES LA PRESSE Des moules zébrées ont été trouvées pour la première fois dans le lac Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, cet automne. On peut en voir sur les quais et les objets restés dans l’eau du lac pendant l’été.

Des moules zébrées ont été trouvées pour la première fois cet automne dans le lac Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent. Le problème : cette espèce est envahissante et se propage comme de la mauvaise herbe, mettant en péril l’écosystème des plans d’eau.

Marianne Dubé Journaliste stagiaire, Les As de l’info

On dit qu’une espèce est envahissante quand elle a été introduite par l’humain dans un milieu naturel, alors qu’elle ne s’y trouvait pas avant. Puisque ce n’est pas son milieu naturel, souvent, elle manque de prédateurs et se multiplie donc rapidement. Elle nuit alors aux autres espèces originaires de ce milieu et à leur équilibre.

La moule zébrée est presque impossible à éliminer et n’avait jamais été détectée à cet endroit au Québec. C’est une moule qui vient d’Europe et dont on a remarqué l’arrivée au Canada en 1986. On l’aurait d’abord aperçue en Ontario, elle se serait propagée ensuite en s’accrochant sous des bateaux, par exemple.

Qu’est-ce que la moule zébrée ?

La moule zébrée est un petit mollusque d’eau douce. Elle est très petite et ressemble à un caillou, ce qui la rend difficile à reconnaître. Elle peut se coller partout, même sur d’autres animaux et organismes aquatiques.

Ces moules sont maintenant présentes dans le fleuve Saint-Laurent et dans plusieurs grands lacs de l’Estrie. Elles sont considérées comme impossibles à éradiquer, parce que chaque femelle peut pondre jusqu’à un million d’œufs chaque année, et les larves sont presque invisibles !

Même si les habitants de Témiscouata-sur-le-Lac ne se doutaient pas de sa présence jusqu’à tout récemment, la moule zébrée est bel et bien installée dans le lac. Des spécimens âgés de jusqu’à 2 ans ont été découverts.

Le problème

La propagation de la moule zébrée peut changer l’apparence d’un lac en l’espace de quelques années. Comme le mollusque a une courte durée de vie et qu’il se reproduit en grand nombre, les coquilles des moules mortes finissent par recouvrir les plages, blessant au passage les pieds des baigneurs, et c’est sans parler des odeurs !

Des espèces de poissons qu’on retrouve dans le lac Témiscouata, comme le touladi et la ouananiche, sont en danger. La moule zébrée filtre l’eau et vide ainsi le lac de ses nutriments. Ce nouvel environnement permet aux algues de se reproduire plus facilement. Ce n’est pas une bonne chose pour la ouananiche, mais c’est excellent pour la barbotte, un poisson qui mange des algues. Ce qui veut dire qu’une espèce pourrait tranquillement disparaître et une autre apparaître en plus grand nombre. En tout cas, l’équilibre de l’écosystème a été bousculé. La diversité des espèces de poissons de ce lac avait pourtant peu changé depuis l’arrivée des premiers Européens.

Quelques solutions sont explorées. On pourrait éventuellement recouvrir le fond des aires de baignade de bâches en plastique afin d’empêcher la moule zébrée de s’y développer.

D’après un texte de Vincent Larin, La Presse