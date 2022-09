En plus d’importantes ondes de tempête, de possibles inondations dans les régions côtières et même au cœur des provinces, ainsi qu’une chute de pression jamais vue, la tempête au potentiel « historique » pourrait entraîner des pannes d’électricité généralisées.

(Halifax) Jusqu’à 200 millimètres de pluie sont attendus dans le Canada atlantique et l’est du Québec au cours du week-end alors que l’ouragan Fiona se dirige droit vers les provinces de l’est.

La Presse Canadienne

En plus d’importantes ondes de tempête, de possibles inondations dans les régions côtières et même au cœur des provinces, ainsi qu’une chute de pression jamais vue, la tempête au potentiel « historique » pourrait entraîner des pannes d’électricité généralisées. Le vent pourrait arracher des arbres et des poteaux d’électricité.

En conférence de presse jeudi après-midi, le météorologue d’Environnement Canada Bob Robichaud a mentionné qu’il reste à voir si les bourrasques de Fiona vont établir de nouveaux records, mais on s’attend à ce que des rafales dépassent les 150 km/h observés lors du passage de la tempête post-tropicale Dorian en 2019.

Fiona devrait atteindre les eaux de la Nouvelle-Écosse vendredi soir avant de toucher terre en traversant le territoire de la province pour rejoindre le Cap-Breton et l’Île-de-Prince-Édouard samedi. Puis, ce devrait être au tour de la Basse-Côte-Nord, au Québec, et du sud-est du Labrador de ressentir les effets de la tempête, dimanche.

Le Centre canadien de prévision des ouragans, situé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, met en garde que les pires vents devraient souffler sur l’est de la Nouvelle-Écosse, le Cap-Breton et une partie de l’Île-du-Prince-Édouard.

Des secteurs de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve doivent s’attendre à se faire brasser alors que des vagues de plus de dix mètres pourraient frapper la Nouvelle-Écosse et d’autres atteindre plus de douze mètres dans l’est du golfe du Saint-Laurent.