Plus de 400 000 foyers privés d’électricité

Une alerte d’orages violents touche le sud du Québec samedi après-midi, privant plusieurs dizaines de milliers de foyers d’électricité. En région, les rafales de vent ont causé des dégâts importants.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Léa Carrier La Presse

L’avertissement d’Environnement Canada s’étend de la Haute-Gatineau jusqu’à la réserve faunique des Laurentides, et inclut le Grand Montréal. Les météorologues surveillent des orages violents avec des rafales très fortes, de la grêle et de la pluie.

« Si vous êtes à proximité d’un orage, il faut arrêter les activités extérieures et s’abriter », prévient Maxime Perron, météorologue d’Environnement Canada.

Dans les Laurentides, des vents violents de 90 km/h ont arraché des arbres qui sont tombés sur les routes et les fils électriques. Des dommages ont aussi été causés à plusieurs maisons. « Autour de chez moi, c’est plein d’arbres tombés », raconte un résidant de Saint-Adèle. « Beaucoup de dégâts, mais tout le monde a l’air correct », dit-il.

photo tirée de twitter @cashonair Selon Hydro-Québec, 115 108 foyers étaient privés d’électricité à 18 h 16 dans la région de l’Outaouais.

photo tirée de twitter @geoffmanch Plusieurs arbres ont été déracinés ou cassés près d’Ottawa

photo tirée de twitter @katherinedines Des fils électriques sont endommagés en Outaouais.

photo tirée de twitter @ismosikat Un arbre a complètement été déraciné du sol en raison des forts vents, à Ottawa.

photo tirée de twitter @ismosikat 1 /5









Dans Lanaudière aussi, plus de peur de mal. Sur la rue de Florence Jannard, les arbres déracinés ont épargné les maisons. « Mais il y a beaucoup de branches dans la rue », affirme la résidante de Chertsey. Une fois la tempête passée, le voisinage s’est attelé au nettoyage. « Il y a eu des éclairs, du tonnerre. C’était vraiment une grosse tempête », raconte-t-elle.

Selon Hydro-Québec, 115 108 foyers étaient privés d’électricité à 18 h 16 dans la région de l’Outaouais et 178 066 dans les Laurentides. La société d’État a attribué ces pannes à « de violents orages ».

D’importantes pannes étaient aussi signalées en Mauricie, dans Lanaudière et en Montérégie. En tout, Hydro-Québec rapportait 718 pannes affectant 414 673 foyers dans l’ensemble de la province.

La Sûreté du Québec affirme répondre à « plusieurs appels en raison de dommages causés par les conditions métrologiques ».

Des citoyens auraient également aperçu une tornade dans le coin de Gatineau, mais Environnement Canada ne confirme rien pour l’instant. « C’est possible, je ne serais pas surpris qu’il y ait eu une tornade », soutient M. Perron.

Une veille de tornades restera en vigueur pour le reste de la soirée dans le centre de la province.

Le système orageux arrive de l’Ontario, où des vents de plus de 120 km/h ont été enregistrés près de la frontière plus tôt samedi, et voyage vers l’est. Les rafales se rapprochent maintenant de la Mauricie.

Si le mercure doit encore une fois atteindre les 30 °C à Montréal samedi, il n’y a pas d’autre canicule en vue dans l’immédiat et les températures devraient se rapprocher des normales saisonnières pour les prochains jours.

Le retour du beau temps sera généralisé lundi pour la Journée nationale des patriotes. On prévoit un ciel dégagé est des températures entre 14 °C et 20 °C selon les régions.

Des précipitations sont attendues dimanche dans presque toute la province, de Gatineau à Sept-Îles, en passant par Chibougamau et le Grand Montréal. De mauvaises nouvelles pour les riverains du Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les rivières Ashuapmushuan et Mistassini ont atteint des niveaux records et le niveau du lac Saint-Jean est lui-même très élevé. La pluie « devrait maintenir ces niveaux-là jusqu’à environ lundi », selon M. Perron.

À La Tuque, les inondations forcent la fermeture de plusieurs routes. Les résidants de Parent sont présentement isolés, et un pont aérien d’urgence a été mis en place pour assurer l’approvisionnement en biens essentiels et les transports médicaux urgents vers La Tuque.

Des équipes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sont aussi sur place pour tenter une opération de rehaussement de la chaussée d’un tronçon de la route forestière 25 entre Wemotaci et Parent. « Pour le moment, nous n’avons aucune idée de combien temps prendra cette opération et si elle fonctionnera », indique la Ville de La Tuque dans un communiqué.

L’orage fait au moins deux morts en Ontario

Un puissant orage accompagné de vents violents a frappé samedi le sud de l’Ontario, tuant au moins deux personnes et privant des dizaines de milliers de foyers d’électricité.

La Police régionale de Peel a indiqué qu’une femme de Brampton était morte après avoir été frappée par un arbre au cours de la tempête. Quelques heures plus tard, la Police provinciale de l’Ontario a annoncé qu’une personne était morte et deux autres blessées après la chute d’un arbre sur une roulotte près du lac Pinehurst, dans la région de Waterloo.

Hydro One a annoncé que plus de 70 000 clients, allant de Sarnia à Toronto, avaient été privés de courant après que la tempête eut abattu des arbres et des lignes électriques.

La tempête a été si puissante qu’Environnement Canada a lancé une alerte d’urgence sur toutes les chaînes de télévision, les stations de radio et les téléphones sans fil.

Daniel Liota, un météorologue d’Environnement Canada, a dit que les vents avaient atteint la vitesse de 132 kilomètres à l’heure à l’aéroport de Kitchener, ce qui avait incité les responsables à diffuser le message d’alerte.

Il a ajouté que l’étendue géographique de la tempête était plutôt inhabituelle.

« C’est vraiment important. On a atteint l’échelon le plus élevé que peut atteindre un orage. »

M. Liota a souligné que les orages puissants avaient été récemment ajoutés à la liste des évènements pouvant déclencher le système d’alerte.

Selon En Alerte, qui gère le système d’alerte pour les gouvernements canadiens, c’est la première fois qu’un message d’alerte d’urgence est déclenché depuis quatre ans, soit depuis que les données sont compilées.

Pour déclencher une alerte, un orage doit être accompagné de vents atteignant au moins 130 kilomètres à l’heure ou de grêles ayant un diamètre d’au moins sept centimètres, soit la taille d’une balle de tennis, a expliqué M. Liota.

Avec La Presse Canadienne