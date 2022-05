PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

La famille Grey, d’origine lettone, participe aussi sur une base régulière aux rassemblements. Pour Corin Grey, père de la famille et descendant de réfugiés de la Seconde Guerre mondiale, la situation en Ukraine est inimaginable. « Je ne peux pas croire que 80 ans plus tard, on est à la même place et que la Russie fait la même chose », déplore-t-il. De gauche à droite : Mireille Grondin, Corin Grey, Maksis Grey et Eliana Grey.