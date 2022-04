Des centaines de manifestants se sont donné rendez-vous samedi à Montréal pour dénoncer les restrictions sanitaires qui demeurent en vigueur, entre autres.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Un convoi, associé aux groupes contestataires des Freedom Fighters et des Unifiers, est parti d’Ottawa en matinée. Il s’est d’abord arrêté à Vaudreuil-Dorion puis Anjou avant d’atteindre le parc La Fontaine, d’après des informations diffusées sur les réseaux sociaux.

Les manifestants se sont réunis vers 14 h dans un stationnement à l’intersection de l’avenue Papineau et de la rue Sherbrooke avant de prendre la rue vers 16 h pour se diriger vers le centre-ville.

Nombre d’entre eux agitaient des drapeaux du Québec et du Canada, arborant souvent des slogans en lien avec la liberté ou des injures contre les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault. Certains portaient aussi des drapeaux des États-Unis ou de l’ex-président américain, Donald Trump.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Un leader du convoi, qui se présente comme Yan, un père de famille de Saint-Eustache sur Facebook, a d’abord refusé de parler à La Presse. « Les masques on n’en veut plus, l’état d’urgence sanitaire on n’en veut plus, c’est fini. Legault, l’état d’urgence on n’en veut plus, c’est assez, vous êtes tous des corrompus. C’est fini je te parle plus mon chum, that’s it », a-t-il tout de même vociféré.

Le projet de loi 28, qui doit mettre fin à l’état d’urgence sanitaire, prévoit que de nombreuses mesures d’exception demeurent en place jusqu’au 31 décembre, ce qui a suscité de fortes critiques de l’opposition.

« Ce qui m’amène ici ce sont nos droits et libertés », a déclaré Jonathan Blanchette, rencontré sur place. Il en a notamment contre l’état d’urgence sanitaire et « tous les pouvoirs exceptionnels du gouvernement ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Une jeune femme qui n’a pas voulu s’identifier a dit être là « pour la vibe, ça fait du bien de voir des sourires, ça fait du bien de voir du monde heureux, d’avoir du contact social, dont on nous a privés depuis un bout ». Une autre a dénoncé « des mesures politiques » et non sanitaires.

De nombreux manifestants sur place ont déclaré être opposés à l’obligation du port du masque à l’intérieur, de même qu’aux restrictions de voyage qui touchent les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre la COVID-19.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Certains en avaient aussi contre le projet de loi 15, adopté la semaine dernière, en vertu duquel l’intérêt de l’enfant doit primer sur toute autre considération, incluant celui de ses parents.

« Il y en a plusieurs qui sont contre ça parce qu’ils ont peur que le gouvernement overreach dans les droits parentaux », a déclaré Jean-François Duquette au volant de sa camionnette. « C’est bon pour les enfants, mais dans un autre sens, avec l’overreach qu’on a vu depuis deux ans, on a peur que ça aille plus loin. »

Le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) n’avait aucun débordement ou arrestation à signaler en fin d’après-midi.