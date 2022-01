(Ottawa) À quelques jours de la rentrée, les députés ont été avertis que des invitations à diffuser leur adresse personnelle ont été lancées sur l’internet. Cet appel au « doxing » survient dans le cadre de la présence du « convoi pour la liberté », qui a posé ses pénates dans les rues de la cité parlementaire.

Mélanie Marquis La Presse

Une poignée de camions lourds, des camionnettes par dizaines, des slogans injurieux, et des klaxons. Beaucoup de klaxons. Tel que promis, les manifestants ont investi les rues du centre-ville d’Ottawa, vendredi. Si plusieurs véhicules circulent, unifolié au vent, dans les artères, bon nombre d’entre eux ont élu domicile rue Wellington, face au parlement.

Et il se peut qu’ils y soient toujours lors du retour des élus fédéraux, qui reprennent le collier lundi après le relâche des Fêtes. Par conséquent, une alerte leur a été envoyée par le sergent d’armes, Patrick McDonell, dont l’une des responsabilités est de veiller à la sécurité dans l’enceinte parlementaire.

Dans cette note interne obtenue par La Presse, il écrit que « des invitations à diffuser l’adresse résidentielle de députés dans la région d’Ottawa‑Gatineau ont été lancées aux internautes », ou « doxing », pratique « consistant à rechercher et à divulguer en ligne des renseignements personnels sur quelqu’un, généralement dans le but de lui nuire ».

Le sergent d’armes en profite pour rappeler les « meilleures pratiques » à suivre en cas de manifestation devant un bureau de circonscription ou un domicile : « n’intervenez pas », « évitez les altercations physiques, même en cas de provocation », « fermez et verrouillez toutes les portes extérieures », énumère-t-il dans sa missive.

« Préoccupant »

La députée Kristina Michaud, du Bloc québécois, ne s’en cache pas : cette note a quelque chose d’inquiétant.

« C’est sûr que de recevoir une communication comme celle-là, c’est préoccupant. Voir les images qu’on voit à la télévision et les différents messages qui circulent sur les réseaux sociaux, c’est préoccupant », confie-t-elle en entrevue.

« Moi, je me vois, lundi matin, devoir rentrer au bureau, devoir rentrer au parlement, et je ne sais pas de quoi ça va avoir l’air. C’est certain qu’on est un petit peu préoccupés. On espère que tout se passe dans le calme et de façon pacifique », ajoute l’élue.

Le premier ministre Justin Trudeau, lui, doit être en isolement préventif jusqu’à lundi, inclusivement, après avoir été exposé à la COVID-19. Il a annoncé jeudi matin sur Twitter qu’il travaillerait de la maison pendant cinq jours.

Dans une entrevue accordée à La Presse Canadienne, vendredi, il a dit redouter des dérapages.

Car le convoi n’est plus une protestation contre le mandat de vaccination pour les camionneurs, mais un forum pour une petite minorité de personnes « très en colère » opposées à toutes les mesures de santé publique pour freiner la propagation du virus, dont certains épousent la violence, a-t-il dit à l’agence.

La police se prépare

Entre-temps, la présence policière se fait sentir à Ottawa. Tous les accès menant aux trois principaux édifices de la colline – du Centre, de l’Est, de l’Ouest – sont bouclés, à l’exception de la grille principale, soit celle qui mène à la Flamme du centenaire.

« C’est une situation complexe, fluide et qui évolue rapidement », a indiqué Peter Sloly, chef de la police d’Ottawa lors d’une conférence de presse en ligne vendredi. Les convois de camionneurs en provenance de l’ouest du Canada, tout comme ceux arrivant du Québec et des Maritimes, sont attendus à Ottawa vendredi.

Le Service de police d’Ottawa collabore avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de protection parlementaire. Les autorités sont aussi en contact avec les services de police des provinces adjacentes.

Le nombre de manifestants en provenance des différents convois n’a pas été dévoilé pour l’instant, car il évolue constamment, a précisé Peter Sloly. Une estimation d’environ 200 véhicules en provenance des Maritimes et près de 2000 personnes venant du Québec a toutefois été confirmée par la police d’Ottawa lors de la conférence de presse de vendredi matin.

Les forces de l’ordre seront déployées sur la colline du Parlement. Une importante présence policière est attendue, assurée notamment par des policiers en civil qui vont surveiller et documenter les mouvements de la foule. Des policiers seront aussi déployés sur les toits. La police prévoit aussi l’utilisation de drones à des fins de surveillance.

Le Service de police d’Ottawa a affirmé être préparé à poursuivre les individus qui décideraient de commettre des actes criminels, ou encore d’encourager à des actes de violence dans la ville.

Avec Lila Dussault, La Presse, et La Presse Canadienne