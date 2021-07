Le danseur – et vedette des réseaux sociaux – Gurdeep Pandher est en visite au Québec pour répandre sa bonne humeur, grâce à ses mouvements de bhangra. Avec cette danse traditionnelle, qui vient de l’État du Pendjab en Inde, il cherche à propager la joie et sensibilise à l’importance de se faire vacciner contre la COVID-19.

Pascaline David La Presse

Depuis le début du mois de juillet, le danseur connu dans les réseaux sociaux sous le nom de « Gurdeep Pandher of the Yukon » s’est rendu à Ottawa, Montréal et Québec pour y apporter une bonne dose (ou deux) d’optimisme.

« J’ai commencé à faire des vidéos pendant la pandémie pour apporter un sentiment de joie, d’espoir et d’unité aux gens, raconte-t-il au téléphone, en anglais. La danse est un langage universel qui a le pouvoir de rassembler. »

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Le danseur de bhangra Gurdeep Pandher

Le succès ne s’est pas fait attendre. Les énergiques mouvements de Gurdeep Pandher ont été regardés par des centaines de milliers de personnes. Il compte aujourd’hui près de 140 000 abonnés sur Twitter.

Rencontre avec Damien Robitaille

De passage dans la métropole, Gurdeep Pandher a porté les couleurs du Canadien de Montréal pour soutenir l’équipe de hockey lors du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley, mercredi.

Le danseur en a profité pour rendre visite à son homologue québécois, le chanteur Damien Robitaille. En une seule prise, ils ont produit une vidéo de moins de deux minutes, qui est devenue virale.

La recette gagnante ? Les mouvements de Gurdeep combinés à la voix et aux instruments de Damien, sans oublier l’expression de son chien Suki, sur les rythmes de Pump Up the Jam de Technotronic. « C’était aussi improbable qu’épique », s’exclame Damien Robitaille, qui compare cette rencontre à une éclipse.

Voilà quelques mois, les deux hommes sont entrés en contact sur les réseaux sociaux pour une première collaboration virtuelle sur la chanson Happy, de Pharrell Williams. Ils se sont rencontrés en chair et en os pour la première fois cette semaine à Ottawa, puis à Longueuil, chez Damien Robitaille.

PHOTO FOURNIE PAR DAMIEN ROBITAILLE Gurdeep Pandher et Damien Robitaille ont passé une demi-journée ensemble au parc du Mont-Royal, à Montréal, mercredi.

Les deux phénomènes du web ont en commun d’avoir investi quotidiennement les réseaux sociaux durant la pandémie, pour soulager l’anxiété ambiante. « Les gens me disaient : tu es le Gurdeep de la musique et il est le Damien de la danse », raconte Damien Robitaille, dont le frère habite au Yukon.

Gurdeep Pandher a aussi dansé sur l’avenue du Mont-Royal avec Marie Plourde, conseillère de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. « Gurdeep est un véritable pont entre les cultures et les lieux, affirme Mme Plourde. Une démarche originale de paix et de joie dont nous avons bien besoin en ce moment. »

Célébrer la terre

Gurdeep Pandher a immigré au Canada il y a quelques années et s’est installé dans la province du Yukon, où il enseigne le bhangra. La danse a été créée par des fermiers sikhs du Pendjab, en Inde, pour célébrer la fertilité de la terre et la nature – que le danseur affectionne particulièrement, puisqu’il habite au beau milieu de la forêt boréale.

« J’aime aussi le sentiment d’appartenir à une communauté au Yukon, où tout le monde se connaît », souligne Gurdeep Pandher. Il a d’ailleurs été à la rencontre de nombreuses communautés autochtones pour partager son amour de la danse, mais aussi pour apprendre de leurs cultures.

Gurdeep Pandher quittera le Québec pour retourner au Yukon le lundi 12 juillet. Mais dès l’année prochaine, il prévoit un autre projet de taille : un voyage en ski de fond à travers tout le Canada, à partir de Terre-Neuve-et-Labrador.