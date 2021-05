Chronique

Actualités

Chronique

Le Canadien avec un e

De Vancouver à Saint John’s, de New York à Los Angeles, de Rio à Tokyo, lorsqu’il est question du Canadien de Montréal, ce n’est jamais le Montreal Canadian. C’est toujours le Canadien, avec un e. L’appellation de l’équipe est en français uniquement. Pas bilingue, comme les Sénateurs d’Ottawa Senators. Parmi les Penguins, les Golden Knights, les Devils, les Predators, les Red Wings, le Wild et les autres noms d’équipes de la LNH, un seul s’écrit et se dit dans la langue de Mario Tremblay. Bien sûr, l’Avalanche, les Jets et les Sabres ont aussi des noms qui se prononcent bien pour un Bleuet, mais ce n’est que le fruit du hasard.