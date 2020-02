Mort de Pierre Coriolan: «ça prend une autre shot !», a lancé le sergent aux commandes

À genoux et incapable de se relever après avoir reçu trois tirs d’armes à feu, été atteint par une arme de type Taser et visé avec une autre arme intermédiaire, Pierre Coriolan a de nouveau reçu une décharge électrique et été ultimement frappé à coups de bâton sur le bras par un autre policier. Si cela a été fait, c’est parce qu’il « tenait encore fermement son couteau et son tournevis ».