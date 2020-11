Station spatiale internationale

SpaceX prête à lancer samedi quatre astronautes

(Washington) Une fusée SpaceX lancera samedi trois astronautes de la NASA et un astronaute japonais vers la Station spatiale internationale (ISS), une première mission « opérationnelle » de six mois qui concrétise la reprise des vols habités depuis les États-Unis en mai dernier, après neuf ans d’interruption et de dépendance envers la Russie.