Square Dézéry: des campements temporaires de sans-abri tolérés par la Ville

De plus en plus de campements temporaires sont installés par des personnes en situation d’itinérance près du square Dézéry, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Les sans-abri qui profitaient des refuges temporaires pendant la pandémie ne savent plus où se tourner depuis leur fermeture.