La tempête de neige qui a déferlé sur le Québec complique le transit routier ce matin. Déjà, les conditions météorologiques ont provoqué plusieurs sorties de route, concentrées surtout au nord de Montréal, a confirmé une porte-parole de la Sûreté du Québec.

Raphael Pirro

La Presse

Le manteau de neige atteint au minimum les 15 centimètres partout à travers la province.

La tempête n’est pas encore terminée au Québec : quelques régions pourraient recevoir de 5 à 15 centimètres supplémentaires d’ici mercredi matin, a prévenu Environnement Canada, qui n’a toujours pas levé son alerte de tempête pour les secteurs de Québec et de Lévis, ainsi que les secteurs de Bellechasse, Lotbinière, Valcartier, Côte-de-Beaupré, Portneuf et Saint-Lambert.

Des centaines d’écoles ont fermé leurs portes à travers la province. Les établissements des commissions scolaires suivantes sont touchés :

•Commission scolaire de l’Estuaire

•Commission scolaire Eastern Townships

•Commission scolaire du Val-des-Cerfs

•Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

•Commission scolaire du Mont-Sacré-Cœur

•Commission scolaire des Sommets

•Commission scolaire de Charlevoix

•Commission scolaire des Hauts-Cantons

•Commission scolaire des Bois-Francs

•Commission scolaire des Appalaches

Les routes fermées

Près de Montréal, un accident a provoqué la fermeture de l'autoroute 15 en direction sud, à Sainte-Anne-des-Lacs, au kilomètre 57.

Dans la région de Québec, l'autoroute 20 est est fermée entre le Chemin des îles et le kilomètre 325 à Lévis en raison d’un accident. Le traversier entre Montmagny et l’île aux Grues est fermé pour la journée.

Sur la Côte-Nord, les traversiers entre Matane et Baie-Comeau ainsi que Matane et Godbout sont annulés pour la journée. Toujours en Côte-Nord, sur la route 138, le transport est interdit pour les véhicules lourds dans les deux directions entre Tadoussac et Forestville. La route 172, entre Sacré-Cœur et Tadoussac, est interdite aux véhicules lourds dans les deux directions.

Dans la région de Québec, un accident sur l'autoroute 40 Ouest, à la hauteur de l’autoroute Laurentienne, entrave une voie sur trois.

Sur la 138, entre La Malbaie et Baie-Sainte-Catherine, la circulation dans les deux directions est interdite aux véhicules lourds.